Talleres: Bebelo Reynoso se iría a un “grande” de Colombia

Córdoba. Aunque Talleres ya había informado que se iba a buscarle una salida, ya sea por préstamo o por venta, los hinchas de la T se sorprenden al trascender que Bebelo Reynoso continuará su carrera en el Deportivo Cali de Colombia, uno de los principales equipos del país sudamericano.

La operación será a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra, según el periodista deportivo Ignacio Castellano. Solo restan detalles para que el talentoso enganche firme y se convierta en futbolista del Verdiblanco.

De esta manera, finaliza un segundo ciclo intrascendente de Bebelo en Talleres, en donde redondeó un solo gol y una asistencia en 26 partidos. El zurdo ex-Boca nunca llegó a afianzarse en la T y no cumplió con las expectativas puestas en él desde la tribuna albiazul.

Ahora deberá adaptarse a un fútbol de menor exigencia como el colombiano, pero no podrá relajarse ya que Deportivo Cali es uno de los grandes del país cafetero. El conjunto caleño ganó diez campeonatos locales, siendo el quinto más ganador, por debajo de Nacional de Medellín (18), Millonarios (16), su clásico América de Cali (15) y Junior de Barranquilla (11).

Además de Reynoso, el otro enganche que sale de Talleres es Rubén Botta, que tiene todo acordado para continuar su carrera en Defensa y Justicia, de acuerdo a diferentes trascendidos.

En total, el creativo zurdo disputó 73 partidos con la camiseta azul y blanca, con ocho goles y 14 asistencias. Su contrato termina este miércoles 31 de diciembre y seguirá sus pasos en el Halcón de Florencio Varela, en el que ya tuvo un paso en 2020.