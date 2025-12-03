Básquet: Club de Pesca se quedó con el subcampeonato del Clausura

Villa Carlos Paz. En una definición intensa y pareja, el Club de Pesca de Villa Carlos Paz cayó ante Racing de Córdoba por 1-3 en el global y se consagró subcampeón del Torneo Clausura de la Asociación Cordobesa de Básquetbol. La serie, disputada entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, dejó emociones fuertes en todas las categorías.



Resultados de la serie

Viernes 28/11 – Cancha de Racing

U15: 54-57

U21: 52-81

Lunes 01/12 – Estadio Zisman-Germanetto

U17: 70-61

Primera: 71-73

El lunes por la noche, la categoría U17 logró recuperar terreno con una sólida victoria en condición de local, poniendo la serie 1-2 luego de las derrotas sufridas en la visita a Córdoba. Con ese impulso, la definición quedó a cargo de la Primera División, que disputó un partido electrizante ante un estadio colmado.

Pese al esfuerzo y a un cierre cargado de dramatismo, Pesca cayó por 71-73. El triunfo le permitió a Racing coronarse campeón y sellar su ascenso a la División A, mientras que el Auriverde afrontará la temporada 2026 en la División A1 de la Asociación Cordobesa.

En los próximos días se darán a conocer las fechas y horarios de los Final Four de Primera, U17 y U15, instancias a las que Pesca accedió gracias a su desempeño en la tabla específica de cada categoría durante el Clausura.