Excelente arranque de los argentinos en el Mundial de Ajedrez Blitz

Doha. Los tres argentinos participantes en el Mundial de Ajedrez Blitz (Relámpago) tuvieron excelentes actuaciones en la primera jornada de la compentencia, que se disputa en Qatar. La modalidad otorga 3 minutos por jugador y 2 segundos adicionales por cada movimiento.

El Gran Maestro Internacional (GM) Alan Pichot (27 años), la Gran Maestra Internacional Candela Guecamburu (19 años) y el Maestro Internacional Faustino Oro (12 años) cumplieron una notable labor en las categorías Abierto y Femenino.

Pichot, naturalizado español, finalizó el día sumando 8,5 puntos en 13 rondas y alcanzando el puesto 28 entre 252 participantes. Por su parte el el joven prodigio Oro llegó a los 7 puntos y quedó en la posición número 88.

Al cabo de las cinco primeras ruedas ya había derrotado a dos grandes maestros del equipo olímpico de EE.UU., el armenio Levon Aronian y el cubano Leinier Domínguez. Además, había acordado tablas con una de las grandes leyendas de este juego, el ucranio Vasili Ivanchuk, y vencido a la joven y gran estrella del ajedrez belga, Daniel Dardha.

Y aunque más tarde perdió cinco partidas ante Jules Moussard (Francia), Fabiano Caruana (número 2 del mundo), el indio Pranav, el ruso Rudik Makarian y el norteamericano Samuel Sevian, el pequeño Fausti, también se dio el gusto de derrotar a dos de los mejores ajedrecistas españoles e integrantes del equipo olímpico de ese país, los grandes maestros Jaime Santos Latasa y Eduardo Iturrizaga. También venció al gran maestro de los Emiratos Árabes Unidos, Saleh Salem, y acordó un empate con el joven islandés, Vignir Stefansson.

En el torneo Femenino, Candela Guecamburu preclasificada N° 37 finalizó el día entre las 10 mejores jugadoras del certamen que reúne a 140 participantes.

Guecamburu sumó 7 puntos en 10 rondas, producto de 7 victorias y 3 derrotas.

A lo largo del día, Candela venció a Xueyi Li (gran maestra china), Anastasia Kirtadeze (maestra internacional georgiana), Liwia Jarocka (maestra FIDE polaca), Yana Zhapova (gran maestra rusa), Leya Garifullina (maestra internacional rusa), Elina Danielian (gran maestra armenia) y Tingjie Lei (gran maestra china). Y perdió frente a Eline Roebers (maestra internacional holandesa), Umida Omonova (maestra internacional uzbeka) y Kateryna Lagno (gran maestra rusa).

Hoy, desde las 8 de Buenos Aires, se reanudarán las competencias, que se disputan con ritmo de juego de 3 minutos más un adicional de 2 segundos por movimiento para cada jugador. En el Abierto -previsto a 19 ruedas- se completarán las últimas seis partidas, y en el Femenino -organizado a 15 ruedas- se jugarán las cinco restantes.

Sólo los cuatro mejores clasificados accederán a las series semifinal y final, que se jugarán a continuación de la última rueda.

Los premios de los Mundiales Blitz serán de 350.000 euros, con 70 mil para el campeón del Abierto, y de 155.000 euros, con 40 mil para la campeona, en el femenino.