La FIFA evalúa cambiar la regla del offside para hacer “un juego más ofensivo”

Mundo. La FIFA confirmó que evalúa una reforma significativa en la regla del fuera de juego, proceso que el presidente Gianni Infantino confirmó de manera pública durante el World Sport Summit celebrado en Dubái. El titular de la entidad explicó que el organismo analiza la posibilidad de modificar la norma inspirándose en la llamada ley Wenger. “Seguimos examinando las reglas, preguntándonos cómo podemos hacer que el juego sea más ofensivo, más atractivo”, declaró.

Infantino destacó que el análisis de este cambio se enmarca en una evolución sostenida del arbitraje y el uso de la tecnología. “Hace años, introdujimos el VAR para que el fútbol fuera más justo, para dar al árbitro la oportunidad de corregir un error que millones de personas, en casa o incluso en el estadio, podrían haber visto”, recordó el presidente de la FIFA.

La propuesta bajo estudio contempla un giro en la interpretación tradicional de la posición de fuera de juego. Según Infantino: “Consideremos la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y que exige que el atacante se sitúe detrás del defensor, en línea con él: quizás en el futuro tenga que estar completamente por delante para estar fuera de juego”. Esta definición coincide con el concepto promovido por Arsène Wenger, actual jefe de desarrollo global del fútbol en la FIFA y ex entrenador del Arsenal: solo se sancionaría fuera de juego cuando el atacante esté completamente por delante del penúltimo defensor, evitando que una mínima parte del cuerpo decida la infracción. De este modo, se busca abandonar la interpretación vigente, en la que una pequeña porción del cuerpo habilitada para anotar puede determinar la infracción.

El cambio hacia la ley Wenger se encuentra aún en fase de prueba, pero ha reactivado el debate sobre el impacto potencial en el estilo de juego y la frecuencia de los goles. Infantino remarcó el objetivo: “Seguimos mejorando el VAR con tecnología cada vez más avanzada para ayudar a los árbitros a tomar la decisión correcta”.

Detrás de ese objetivo, en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, los árbitros tendrán “poderes especiales”, tal como refrendó Pierluigi Collina, jefe de los árbitros de la organización.

¿Qué implica? Que la tecnología pueda intervenir en jugadas de córner y en la revisión de las segundas tarjetas amarillas. “Creo que todos deberíamos tener como objetivo tomar decisiones correctas en el terreno de juego. Sería una lástima que el resultado de una competición no se decidiera por lo que hacen los jugadores en el terreno de juego, sino por un error involuntario de quien toma las decisiones”, manifestó el italiano de 65 años.

Además de la posible modificación del fuera de juego, el directivo indicó que la FIFA estudia alternativas para terminar con las demoras en los partidos. “También estamos evaluando medidas para evitar pérdidas de tiempo”, puntualizó, destacando que estos ajustes buscan agilizar el desarrollo del juego y minimizar las interrupciones.