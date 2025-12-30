La historia de Agustín Falcón, de Carlos Paz a la Primera de Belgrano

Agustín Falcon es un joven de 20 años nacido en Villa Carlos Paz que luchó por sueños desde niño. Hace dos semanas, luego de años de duro entrenamiento y alejado de su familia, firmó para jugar en la primera del Club Atlético Belgrano.

Agustín vivía junto a su familia en el Centro Viejo, estudió en el IESS y a los 14 años, decidió mudarse a la pensión del club en la ciudad de Córdoba para cumplir su máximo anhelo y finalizó sus estudios secundarios. Su carrera deportiva comenzó desde muy chico, a los tres años ya jugaba en escuelitas de barrio como «Los Pumas» y alrededor de los 10 años, se anotó en el Club Atlético Carlos Paz.

A los 13 años, lo vieron jugar y le ofrecieron la posibilidad de ingresar a Belgrano. Su mamá, Silvina Gallo, recordó en diálogo con El Diario: «Fue durísimo; en ese momento él estaba siempre conmigo. Fue duro, pero hablé con él y le dije que elija su futuro, que yo lo iba a acompañar en todo lo que él quiera. Costó, pero se pudo adaptar después de un año».

Agustín asegura que todavía no puede creer que firmó su primer contrato profesional. «Firmé hace dos semanas, fue felicidad pura, un logro de muchos años de esfuerzo y dedicación, una recompensa de tantos años. Carlos Llovera de Belgrano me vio y me dijo que me fuera con ellos. El primer año me costó, no me lograba acostumbrar, pero me gustaba jugar al futbol y era mi sueño».

«A la mañana, íbamos todos los chicos de la pensión al colegio, y a la tarde entrenábamos y jugábamos todos los sábados. A mi mamá la veía los fines de semana que jugábamos de local, porque cuando nos tocaba de visitantes y teníamos que viajar, no se podía. Ahora espero hacer una buena temporada y consolidarme en Primera, todavía no jugué mi primer partido porque estuve en el banco. Actualmente vivo en Córdoba, pero viajo a Carlos Paz para estar con mi mamá y tengo algunos amigos con los que me sigo juntando y hablando, tanto de Carlos Paz como de la pensión»; completó.