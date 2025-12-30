Otro año exitoso para el Rally Cordobés, ¿Carlos Paz Internacional en 2026?

Marcos Bazán logró el único campeonato para Carlos Paz en el Rally Cordobés, lo hizo junto a Rubén Del campo en RC2N.

Por Santiago Carreño

Con la llegada de un nuevo año, es válido hacer un breve análisis de lo ocurrido en el ejercicio 2025 del Rally Cordobés.

El torneo mediterráneo, volvió a mostrarse como uno de los campeonatos más importantes del país junto al Nacional, e inclusive del continente americano, considerando plazas como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Para llegar a este concepto, valoramos su parque de un centenar de vehículos en las distintas categorías, la organización que muestra una perfección en los últimos años y los escenarios elegidos, en muchos casos con historia mundialista.

Villa Carlos Paz mostró nuevamente una buena participación de binomios locales, a pesar del retiro de campeones como Tomás Maranzana, quien se tomó un año sabático.

Sin embargo, la cosecha de resultados no fue provechosa como en otras temporadas, solo dos victorias que logró Gerardo Klus junto a su hija Virginia en clase RC2N, tres segundos puestos de Jonás Saita en RC5 y otro segundo lugar de Marcos Giordano en N3.

El único campeonato para la Villa lo conquistó Marcos Bazán en RC2N, como navegante de Rubén del Campo.

Carlos Paz tuvo su fecha en el mes de mayo y fue la única de pavimento en el total de su recorrido, ya está confirmado para 2026 también en mayo y con algunos cambios, tal vez distintos tramos sobre tierra y se habla de un interés del Rally Mobil chileno para integrarse en esta fecha.

Resultados de los binomios de Carlos Paz

Rally Santa Rosa

N1: Magdalena Manochi 4°; RC2N: Héctor Pfening 3°; RC5 Jonás Saita 3°

Rally Villa Dolores

N1: Magdalena Manochi 3°; RC2N: Oscar Civalero 4° / Héctor Pfening 5°; RC5: Jonás Saita 2°

Rally Carlos Paz

N1: Magdalena Manochi 10°; N2: Javier Lorenzo 7°; N3: Marcos Giordano 2°/Daniel Velázquez 8°/ Marcelo Moeremans 9°/ Carlos Aguirre 10°; RC2N: Gerardo Klus 1°/ Oscar Civalero 4°/Héctor Pfening 5°; RC5: Jonás Saita 3°/ Nicolás Armesto 10°

Rally Río Cuarto

N1: Magdalena Manochi 5°; N3: Nicolás Moeremans 7°; RC2N: Oscar Civalero 3°; RC5: Jonás Saita 6°

Rally San Francisco

RC2N: Oscar Civalero 5°; RC5: Jonás Saita 2°

Rally Villa María

RC2N: Gerardo Klus 1°/ Oscar Civalero 5°; RC5: Jonás Saita 3°

Rally Laguna Larga

RC2N: Oscar Civalero 4°

Rally Colonia Caroya

N1: Magdalena Manochi 7°; N3: Daniel Velázquez 5°/ Marcos Giordano 6°; RC2N: Oscar Civalero 4°; RC5: Nicolás Armesto 4°