Carlsen ganó su noveno Mundial de Ajedrez Blitz

Doha. El número uno del mundo, el Gran Maestro Internacional Magnus Carlsen conquistó ayer en Qatar su noveno Mundial de Blitz (ajedrez relámpago), el vigésimo en todas las modalidades. Números inalcanzables. Solo dos días después de alzarse con la corona en Rápidas, el noruego volvió a ejercer de ogro en la modalidad más veloz de todas. Y tuvo que hacerlo mostrando todo su enorme talento, pues en muchos momentos pareció al borde de la derrota y la eliminación.

Un mal primer día condenó al noruego a una rectificación histórica. Dos derrotas le dejaron casi sin opciones. Una más, por tirar varias piezas durante una partida en la jornada decisiva, convertían su continuidad en una utopía. Pero en el casi siempre encuentra Carlsen el camino hacia el triunfo. Tras una espectacular remontada, en sus siguientes cinco partidas logró la victoria ante Rudik Makarian, Xiangzhi Bu, Ihor Samunekov, Maxime Vachier-Lagrave y Nodirbek Abdusattorov, pudo clasificarse para semifinales.

Una vez allí impuso su condición, primero frente a Fabiano Caruana (3-1) y después en la final ante uzbeko Nodirbek Abdusattórov (2,5-1,5). Y eso que en la partida decisiva su rival llegó a tener una ligera ventaja que invitaba a pensar en una derrota. Nada más cerca de la realidad. Encontrando los movimientos correctos y jugando con la tensión de su rival, logró el triunfo en un final muy emocionante.

Con este, Carlsen ha ganado ya veinte Campeonatos Mundiales de Ajedrez, cinco en modalidad de ajedrez clásico (2013, 2014, 2016, 2018 y 2021), seis en modalidad de ajedrez rápido (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 y 2025) y nueve en modalidad de ajedrez relámpago (2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025).

Brillantes actuaciones de Faustino Oro y Candela Guecamburu

En cuanto a los argentinos, el Maestro Internacional Faustino Oro, de 12 años, y la Gran Maestra Femenina, Candela Guecamburu, tuvieron brillantes actuaciones.

Este martes dieron las hurras en los Mundiales blitz y ambos finalizaron por arriba de las expectativas y ganando ELO en el ranking por buenos resultados ante rivales de mayor ranking.

Fausti (ELO 2503) quedó 72° entre 252 participantes, con 10,5 puntos en 19 rondas, gracias a nueve victorias, tres tablas y siete derrotas. Todos sus rivales fueron grandes maestros de mucho mayor ranking, con un promedio de 2.636 puntos, el ELO que hoy tiene el armenio Karen Grigoryan en el 61° lugar del ranking mundial.

Por su parte, Guecamburu enfrentó a ocho rivales de mayor ranking en este ritmo y les ganó a cuatro de ellas: la gran maestra china Lei Tingjie (2478), número tres del ranking, la maestra internacional rusa Leya Garifullina (2407; 12°), la gran maestra armenia Elina Danielian (2372; 23°) y este martes a la gran maestra ucraniana Mariya Muzychuk (2372; 24°), campeona mundial entre abril de 2015 y marzo de 2016.

Claro que las tres derrotas finales le hicieron bajar su performance a 2.305 puntos, pero igual logró una ganancia de 5,8 de ELO. Seguramente para ella sea un sabor amargo, gusto a poco, pero la clave fue demostrar que su juego sigue vivo en un torneo donde jugó la elite internacional.