Scaloni despidió el 2025 haciendo ciclismo con amigos en Córdoba

Córdoba. Lionel Scaloni eligió un plan distinto para despedir el año: viajó a las sierras de Córdoba y, una vez más, cambió la pelota por la bicicleta. El DT campeón del mundo se mostró relajado y feliz, disfrutando del ciclismo, uno de sus deportes favoritos en pleno Valle de Paravachasca.

Acompañado por los ciclistas cordobeses Lito Oviedo y Joaco Plomer, Scaloni recorrió las rutas de San Clemente. En los videos que compartió Oviedo en sus redes sociales, se los ve a los tres pedaleando juntos, vestidos con ropa deportiva negra y disfrutando del paisaje serrano.

“Despidiendo el año, gracias una vez más”, escribió Oviedo en el video donde aparece junto a Scaloni, que no pasó desapercibido para los fanáticos.

En otra imagen, el entrenador de la Selección aparece visiblemente cansado, descansando al lado de un arroyo, todavía con el casco puesto y una sonrisa de satisfacción.

Cabe destacar que no es la primera vez que Scaloni elige Córdoba para este tipo de escapadas. El DT ya participó en otras oportunidades de competencias de ciclismo en la provincia y siempre destaca la paz y la belleza de las sierras.