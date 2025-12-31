Una cordobesa de 90 años se consagró campeona mundial de natación

Singapur. A los 90 años, la cordobesa Elena Placci se consagró campeona mundial de natación dentro de su categoría en Singapur, donde se llevó dos medallas doradas y tres diplomas por sus cuartos puestos.

Elena conquistó el oro en los 100 metros libres y en los 200 metros free, imponiéndose en su categoría y dejando bien alto el nombre de la Argentina. Pero no se quedó ahí: también alcanzó la cuarta posición en lo 50 metros espalda,5 0 metros crol y 100 metros espalda, quedando a un paso del podio y sumando diplomas que la llenaron de orgullo.