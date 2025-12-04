Club de Pesca va por el título en el Final Four de Primera

Villa Carlos Paz. El esperado Final Four de la Primera División tendrá lugar esta semana en las instalaciones del Club de Pesca de Villa Carlos Paz (Av. San Martín 280), donde los cuatro mejores equipos del torneo buscarán coronarse campeones en dos jornadas cargadas de emoción y buen básquet.

La acción comenzará hoy, con las semifinales que prometen partidos intensos y de resultado abierto. A las 20:30, Racing (2º en la fase regular) se medirá ante Juniors, que llega como 3º clasificado. Más tarde, a las 22:15, el local Pesca, líder absoluto de la temporada, enfrentará a Dante Alighieri, que ocupa el cuarto lugar.

El torneo continuará mañana viernes 5 de diciembre, día en que se definirán las posiciones finales. A las 20:30 se disputará el cotejo por el 3º y 4º puesto, mientras que a las 22:15 se jugará la gran final, donde se conocerá al nuevo campeón de la categoría.

Con equipos en gran nivel y un ambiente que promete ser vibrante, el Final Four se posiciona como uno de los eventos deportivos más esperados del año para los aficionados del básquet local.