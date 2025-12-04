El Gran Premio Jorge Recalde 2025 inicia su edición decisiva en Mina Clavero

La última fecha del Rally Argentino quedó oficialmente inaugurada este jueves en Mina Clavero, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Museo del Cóndor de Traslasierra. El encuentro marcó el comienzo del Gran Premio Jorge Recalde 2025, una definición que vuelve a situar a la ciudad como epicentro del automovilismo nacional.

El intendente Luis Quiroga encabezó la presentación junto a Fernando Scarlatta, referentes de la Fundación Recalde y figuras emblemáticas del rally como el “Bicho” Del Buono y el piloto local “Cheche” Carlomagno. La jornada combinó emoción y memoria, especialmente con la presencia de autos históricos como el Lancia Delta que condujo Jorge Recalde y el Clio Williams campeón, símbolos del pasado glorioso que dialogan con la pasión deportiva actual.

Durante el anuncio, las autoridades destacaron el valor turístico y cultural del evento, que convoca a fanáticos de todo el país y proyecta a Mina Clavero como escenario privilegiado para la práctica del deporte motor. A lo largo del fin de semana, visitantes y vecinos podrán disfrutar de la competencia, seguir la definición del campeonato y participar de distintas actividades vinculadas al legado del piloto cordobés.