Los grupos de la primera fase del Mundial 2026, uno por uno

El Mundial de Estados Unidos 2026 ya tomó forma. A menos de 200 días del inicio, el sorteo realizado este viernes definió cómo quedaron distribuidas las 48 selecciones, que por primera vez competirán bajo un formato ampliado, con 12 grupos y una fase eliminatoria que comenzará desde los 16avos de final.

Este nuevo sistema introduce una modificación clave: clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará la cantidad de partidos para los equipos que avancen —de siete a ocho— en comparación con las ediciones anteriores.

A continuación, la conformación de los grupos:

Grupo A

• México

• Sudáfrica

• Corea del Sur

• UEFA Play-off D

Grupo B

• Canadá

• UEFA Play-off A

• Qatar

• Suiza

Grupo C

• Brasil

• Marruecos

• Haití

• Escocia

Grupo D

• Estados Unidos

• Paraguay

• Australia

• UEFA Play-off C

Grupo E

• Alemania

• Curazao

• Costa de Marfil

• Ecuador

Grupo F

• Países Bajos

• Japón

• UEFA Play-off B

• Túnez

Grupo G

• Bélgica

• Egipto

• Irán

• Nueva Zelanda

Grupo H

• España

• Cabo Verde

• Arabia Saudita

• Uruguay

Grupo I

• Francia

• Senegal

• Repechaje FIFA 2

• Noruega

Grupo J

• Argentina

• Argelia

• Austria

• Jordania

Grupo K

• Portugal

• Repechaje FIFA 1

• Uzbekistán

• Colombia

Grupo L

• Inglaterra

• Croacia

• Ghana

• Panamá