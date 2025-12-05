Los grupos de la primera fase del Mundial 2026, uno por uno
El Mundial de Estados Unidos 2026 ya tomó forma. A menos de 200 días del inicio, el sorteo realizado este viernes definió cómo quedaron distribuidas las 48 selecciones, que por primera vez competirán bajo un formato ampliado, con 12 grupos y una fase eliminatoria que comenzará desde los 16avos de final.
Este nuevo sistema introduce una modificación clave: clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará la cantidad de partidos para los equipos que avancen —de siete a ocho— en comparación con las ediciones anteriores.
A continuación, la conformación de los grupos:
Grupo A
• México
• Sudáfrica
• Corea del Sur
• UEFA Play-off D
Grupo B
• Canadá
• UEFA Play-off A
• Qatar
• Suiza
Grupo C
• Brasil
• Marruecos
• Haití
• Escocia
Grupo D
• Estados Unidos
• Paraguay
• Australia
• UEFA Play-off C
Grupo E
• Alemania
• Curazao
• Costa de Marfil
• Ecuador
Grupo F
• Países Bajos
• Japón
• UEFA Play-off B
• Túnez
Grupo G
• Bélgica
• Egipto
• Irán
• Nueva Zelanda
Grupo H
• España
• Cabo Verde
• Arabia Saudita
• Uruguay
Grupo I
• Francia
• Senegal
• Repechaje FIFA 2
• Noruega
Grupo J
• Argentina
• Argelia
• Austria
• Jordania
Grupo K
• Portugal
• Repechaje FIFA 1
• Uzbekistán
• Colombia
Grupo L
• Inglaterra
• Croacia
• Ghana
• Panamá