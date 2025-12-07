Competencia Urban Sport colmó la Costanera con skate, roller y BMX

Villa Carlos Paz fue nuevamente sede este fin de semana del Carlos Paz Urban Sport, una competencia internacional que convocó a deportistas de España, del interior del país y de la provincia de Córdoba. El evento se desarrolló en el Skatepark de la Costa del Lago y reunió a un gran número de espectadores durante toda la jornada.

La propuesta combinó roller, skate y BMX con un formato abierto al público, consolidando un espacio donde la cultura urbana se expresa a través del deporte, la música y el encuentro comunitario. Las pruebas mostraron un alto nivel técnico y atrajeron a jóvenes y familias que acompañaron desde las tribunas naturales del parque.

La organización estuvo a cargo del área de Juventud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz junto al equipo de Carlos Paz Urban Sport, con la intención de mantener un evento anual que se posiciona como referencia para las disciplinas urbanas en la región.

Los organizadores destacaron que esta edición reafirma el crecimiento del movimiento urbano en la ciudad y el rol del Skatepark como punto de encuentro para nuevas generaciones de deportistas.