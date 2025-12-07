El Estadio Arena y Sol y Río vibraron con el Torneo Máster Vóley

Deporte federal en el fin de semana largo
El Estadio Arena y Sol y Río vibraron con el Torneo Máster VóleyJugadoras y jugadores mayores de 35 años compitieron en el Estadio Arena y Sol y Río, en un certamen que reunió delegaciones de todo el país.
Villa Carlos Paz fue sede este fin de semana de una nueva edición del Torneo Nacional Máster Vóley del Centro, Edición Verano, un encuentro que convocó a más de 70 equipos provenientes de distintas provincias argentinas. La competencia se desarrolló en el Estadio Arena y en el Polideportivo Sol y Río, con una gran presencia de público.
El certamen reunió a jugadoras y jugadores mayores de 35 años, en una propuesta que combina camaradería, recreación y deporte federado. Los partidos comenzaron el sábado por la mañana con un cronograma intenso que se extendió durante toda la jornada.
La organización estuvo a cargo de Gestiones Deportivas, con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz. Los participantes destacaron el nivel competitivo y el ambiente amistoso del torneo, que vuelve a elegir la ciudad por sus instalaciones y su infraestructura turística.
El Máster Vóley se integró a la variada agenda del fin de semana largo, que reunió actividades deportivas, culturales y recreativas en distintos puntos de Villa Carlos Paz.