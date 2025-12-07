Más de 400 chicos vivieron el cierre de la Liga Municipal en Santa Rita

Encuentros deportivos para toda la familia
Más de 400 chicos vivieron el cierre de la Liga Municipal en Santa RitaMás de 400 chicos y chicas participaron de la jornada final en el Espacio Arena, en el marco del programa Familia Activa.
Villa Carlos Paz vivió este sábado por la mañana el cierre anual de la Liga Municipal de Fútbol, que convocó a todos los equipos participantes en las canchas del Espacio Arena del barrio Santa Rita. La jornada reunió a más de 400 chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad, quienes compartieron partidos, juegos y actividades recreativas en un clima de encuentro comunitario.
El certamen forma parte del programa Familia Activa, que impulsa espacios deportivos y recreativos en diferentes barrios de Villa Carlos Paz. A lo largo del año, la liga funcionó como un punto de integración y desarrollo para niñas, niños y jóvenes, fomentando el deporte como herramienta social.
El cierre de temporada destacó el crecimiento sostenido del programa y la participación activa de las familias, que acompañaron cada fecha. La jornada se integró además a la variada agenda del fin de semana largo, que combinó propuestas deportivas, culturales y turísticas en toda la ciudad.