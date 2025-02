Diego Schwartzman se despidió del tenis profesional

Buenos Aires. Diego Schwartzman cayó ayer en sets corridos ante el español Pedro Martínez, que ocupa el puesto 41 del ranking ATP, por 6-2 y 6-2 en el ATP 250 de Buenos Aires, en lo que fue su retiro del tenis profesional.

El miércoles, Diego había eliminado al chileno Nicolás Jarry en un duelo que demandó poco menos de tres horas en pista (7-6, 4-6 y 6-3). Tras el triunfo del miércoles, Schwartzman sostuvo: “No esperaba ganar. Ya estaba preparado para llorar media hora antes, pero se fue dando el partido para ganarlo. La verdad es que es increíble -interrumpe su alocución por las lágrimas que lo invadieron-. Siendo honesto, no sé cuándo generé esto. Es tan simple como la frase trillada de no me alcanzan las palabras para agradecer”.

En cuanto a la competencia en general, quedaron configurados los cuartos de final que se disputarán durante el viernes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. En el primer turno, el brasileño Thiago Seyboth Wild se medirá con el serbio Laslo Djere; después, irá Fonseca vs. Navone; en la apertura del turno noche estarán en el estadio Guillermo Vilas Zverev y Cerúndolo; mientras que Musetti definirá el cuarto lugar en las semis con el español Pedro Martínez.