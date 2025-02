El brasileño Fonseca se consagró campeón del Argentina Open

Buenos Aires. Joao Fonseca, el brasileño de 18 años que es sensación en el mundo del tenis por su altísimo nivel, le ganó ayer la final del IEB+ Argentina Open a Francisco Cerúndolo (6-4 y 7-6) y de esta manera se quedó con el primer título de su corta carrera. Con este logro, se convirtió en el campeón más joven del torneo porteño, y a partir de hoy ocupará el puesto 68 del ranking, el más alto de su vida.

El partido empezó muy parejo, ya que ambos jugadores quebraron en el primer turno de servicio del otro. Con varios errores no forzados de parte de los dos, la diferencia la marcó el brasileño en el séptimo game. Cerúndolo iba 40-15 arriba, pero no pudo definirlo y Joao consiguió adelantarse para después cerrar el set con su saque.

Ya en el segundo parcial, el trámite siguió con la misma tónica, pero el visitante comenzó a sacar mejor y siguió poniendo mucha presión desde la devolución. Aunque consiguió el break para ponerse 3-2 arriba, en el cierre ambos sufrieron los nervios y no pudieron mantener su saque. Desde que el de Río de Janeiro sacó para ser campeón 5-4, todos los games quedaron del lado del que devolvía. En el tiebreak, los errores del porteño, sumados a la excelencia del de Río de Janeiro, significaron el primer título de la carrera de quien se perfila como uno de los mejores jugadores del mundo para los próximos años.

En un Court Central Guillermo Vilas que fue una caldera, algunos hinchas brasileños se cruzaron con los argentinos durante el final, pero por suerte para todos no pasó a mayores. Más allá de algunos momentos tensos que se hayan podido vivir durante la semana, la presencia de ambas hinchadas le dio mucho color al evento. "Me sentí en casa estando en Argentina", declaró el joven de 18 años en la ceremonia de premiación.

El camino de Fonseca hacía la final estuvo plagado de argentinos. En primera ronda eliminó a Tomás Etcheverry en un encuentro en el que no dejó dudas de su gran nivel. Sin embargo, durante el resto de la semana se lo vio algo más errático con su derecha, el golpe con el que le gusta dominar los puntos. En octavos de final venció en tres parciales a Federico Coria, quien pese a su gran nivel durante todo el encuentro no pudo equiparar las diferencias tenísticas. Ya en cuartos, disputó uno de los mejores partidos del campeonato contra Mariano Navone y ganó tras llevarse cuatro games seguidos en el set decisivo. En las semifinales volvieron a aparecer las buenas sensaciones y eliminó al serbio Laslo Djere. Aunque su nivel no fue parejo, demostró aplomo en los momentos más importantes y con eso consiguió superar a todos sus rivales.