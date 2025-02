Talleres no aprovechó su momento y terminó empatando con Riestra

Buenos Aires. Riestra y Talleres empataron ayer 0-0 en el Guillermo Laza, en el marco de la fecha siete del Torneo Apertura. Con la reciente salida de Cristian Fabbiani como DT, el Malevo sigue de racha como local, pero no pudo sacar provecho de los destellos de poderío que mantuvo durante el encuentro. Por su parte, la T despertó y supo llevar las riendas en la primera mitad, pero no fue preciso.

En un encuentro que se rigió por las faltas, quejas y el cansancio por el calor, no faltó el entretenimiento en Villa Soldati. El ida y vuelta, el poderío del la T y del local por momentos y la presión de ambos, anhelaron los goles que nunca llegaron y que merecieron estar.

El primer tiempo fue casi todo de Talleres. Con Valentín De Pietri como el desequilibrante del equipo, supo armar juego y acercar a los suyos al área. Allí empezó a hacerse figura Ignacio Arce que, como de costumbre, sacó grandes atajadas para salvar al Malevo.

Ruben Botta fue otro de los determinantes y pieza clave de la T. Sin embargo, con los buenos cortes del local, el arquero y la inefectividad, Talleres no consiguió abrir el marcador, a pesar de que tuvo tiros libres y tiros de esquina que lo acercaron.

Fue Riestra el que aprovechó el cansancio de no poder convertir y arrancó con lo suyo. Los quites de pelota, los ataques rápidos y los contra ataque, también sirvieron para que Guido Herrera tenga su tarde como arquero. De hecho, la jugada del partido fue gracias a una atajada que surgió tras una serie de rebotes y el remate final de Eric Joel Tovo, que se desvió y Herrera la sacó al córner a puro reflejo.

El propio defensor iba a tener una dura tarde. Tras ir a cabecear, cayó de mala manera y tuvo que salir en camilla en el comienzo del segundo tiempo.

Riestra siguió para adelante y hasta tuvo su gol. Sin embargo, por posición adelantada de Antony Silva, fue anulado. El poderío del local comenzó a tomar fuerzas.

Entre el calor y el fastidio, el ida y vuelta no cesaba y las claras no faltaban. Un vez más, los arqueros aparecieron para evitar las cosas. Aunque faltó alguna cabeza que no perdona para que se abra el marcador.

El empate no sirve para ninguno. El Malevo está mejor, en la quinta posición de la Zona B, con nueve puntos. Por su parte, Talleres se posiciona 11 y con cinco unidades. En la próxima fecha, se enfrentarán con Central Córdoba y Tigre, respectivamente.