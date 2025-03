La Selección jugará un amistoso contra la Sub 20 para ayudar a Bahía Blanca

Buenos Aires. En la previa al duelo del viernes por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, en Montevideo, la selección argentina realizó su primer entrenamiento en el predio de Ezeiza, pero minutos antes de comenzar la práctica se llevó adelante una conferencia de prensa en la que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, hizo un anuncio acerca de una cruzada solidaria por Bahía Blanca.

Junto al directivo estuvieron presentes los jugadores bahienses Germán Pezzella y Lautaro Martínez, más el entrenador Lionel Scaloni, quienes se sumaron a la iniciativa para colaborar con la ciudad, afectada por una devastadora inundación. En primer término, Chiqui Tapia abrió la conferencia dándole la palabra al técnico, quien comunicó que el próximo sábado, los campeones del mundo harán un entrenamiento abierto con la Selección Sub 20 en el estadio de Huracán y que lo recaudado en el evento será destinado para el Hospital Interzonal José Penna.

“Es la manera de dar una mano en medio de esta tragedia que sucedió en Bahía y buscamos la manera de colaborar. Vamos a hacer un partido amistoso, un entrenamiento, con la Selección Sub 20 el sábado a las 17 horas en cancha de Huracán, con lo recaudado vamos a ayudar al Hospital Penna, que ha perdido todo, para que se levante y salga adelante con lo que pueda recaudar. Es importante que ayudemos y pongamos nuestro granito de arena para ese hospital y la gente de Bahía. Lo difícil vendrá dentro de un tiempo, creíamos que teníamos que hacer algo en la fecha FIFA, más allá del calendario, y darle una mano a quienes lo están necesitando“, comenzó Scaloni.

La AFA confirmó que las entradas podrán ser adquiridas a partir de este miércoles desde las 12 por la plataforma digital Deportick. Se podrán adquirir populares a un costo de $20.000 y las plateas tendrán un valor de 30 mil pesos. El retiro de tickets se dará en las boleterias del estadio del Globo el viernes 21 desde las 9 hasta las 18 y el mismo sábado 22 desde las 9 hasta las 14.

Por su parte, Lautaro Martínez se mostró emocionado al hablar del drama que están viviendo sus seres queridos en Bahía Blanca. “Quería agradecer al país por semejante apoyo, verlo a la distancia es... Me cuesta hablar porque mi familia vive ahí, me crié ahí y es un momento difícil. Hace un año y dos meses sufrimos un temporal, en donde la ciudad no quedó en buen estado y nos costó recuperarnos. Es difícil, más allá de la distancia, pero quiero agradecer a las personas que donaron cosas, que se tomó su tiempo para ayudar a la gente que perdió casas, vestimentas, autos, colchones... Agradecer el apoyo que tuvimos de los clubes del fútbol argentino, al presidente Chiqui (Tapia) que se puso a disposición con mi familia para ayudar a la gente que perdió muchas cosas. Es importante que sigamos unidos”, expresó el delantero del Inter de Milán.

Germán Pezzella, otro de los bahienses de la Selección, también mostró su agradecimiento por las donaciones que realizaron los argentinos para ayudar a los afectados por las inundaciones. “Fue emocionante verlo, porque cuando uno escucha a nuestra familia y amigos lo que les toca sufrir es realmente duro. La ayuda económica es muy importante, pero el apoyo emocional para la gente es fundamental porque no saben por dónde arrancar. Desde nuestro lugar haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos un país espectacular, no he visto una situación así y moviliza mucho ver a chicos donar lo que tenían. Ojalá el sábado la gente nos pueda acompañar en el entrenamiento a puertas abiertas”, completó el defensor de River.

Para culminar, Claudio Tapia contó que la AFA realizó un convenio especial con la asociación civil “Un Techo Para Argentina”, en el cual se acordó la donación de una casa por cada gol que convirtiera la Selección de acá al final del año, que será destinada a los afectados por la inundación en Bahía Blanca.