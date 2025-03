La Selección jugó contra el Sub 20 a beneficio de Bahía Blanca

Buenos Aires. A menos de 24 horas de vencer a Uruguay en el Centenario, la selección argentina protagonizó ayer una acción solidaria con un amistoso a beneficio de los damnificados por el temporal en Bahía Blanca. Los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron 2-0 a la Sub 20 de Diego Placente en un entrenamiento a puertas abiertas, en el que se jugaron dos tiempos de 20 minutos y propició la oportunidad de que los hinchas estén mucho más cerca de sus ídolos.

Emiliano Dibu Martínez aportó su cuota de show al espectáculo con un breve baile en medio de la entrada en calor, que levantó al público en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, pero el arquero del Aston Villa de Inglaterra también tuvo un elogiable gesto al cierre del encuentro. Tras el pitazo de Hernán Mastrángelo, un puñado de niños invadió la cancha. Uno de ellos fue contenido por Nahuel Molina, mientras los guardias de seguridad querían retirarlo, y luego fue acompañado por el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, hasta la posición del marplatense.

Noticias Relacionadas Argentina venció a Uruguay y quedó a un paso del Mundial 2026

“Dibu lo lleva al vestuario para darle la camiseta. Qué lindo gesto. Mirá la cara del pibe entrando al vestuario, hermoso”, contó el relator de TyC Sports, Julián Bricco. De hecho, las cámaras de ESPN captaron la secuencia, en la que el guardameta permanece junto a él y, luego, un colaborador de la Selección lo guía hasta un sector del estadio.

Por otro lado, hubo un destacado ausente en el amistoso: Franco Mastantuono. El juvenil de 17 años se incorporó a la Sub 20 después de afrontar el duelo de este miércoles con victoria de River Plate sobre Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina y Diego Placente eligió preservarlo. “Estaba golpeado, es leve”, aclaró el entrenador sobre la cuestión de que no haya sumado minutos.

En el plano futbolístico, el duelo podrá no haber sumado puntos, pero se jugó con la rigurosidad de haber sido un compromiso oficial. Una prueba de ello fue lo ocurrido a los tres minutos de la segunda parte entre Rodrigo De Paul y Santiago Hidalgo. El joven de Independiente no temió para ir a cortarlo en mitad de cancha al Motorcito, que viene de perderse el duelo ante Uruguay por una molestia física. El hombre del Atlético Madrid lo miró desde el suelo con una cara que pareció de enojo, y en conferencia de prensa fue consultado por su reacción: “No, no, súper bien, los pibes la rompen, me gusta que los partidos se jueguen así”.

Antes de retirarse a los vestuarios del Palacio en Parque Patricios, los futbolistas de la Mayor recorrieron el campo de juego para lanzar varias pelotas a cada tribuna en señal de regalo para las más de 30.000 personas que fueron a verlos en la previa al clásico contra la Verdeamarela.

Ahora, la selección argentina se concentrará en el duelo que podría finiquitar su clasificación directa al Mundial 2026. Los campeones del mundo marchan como líderes en las Eliminatorias Sudamericanas y ya tienen asegurado el Repechaje. Si Bolivia no le gana a Uruguay en primer turno, lo logrará, aunque también lo hará con sumar, al menos, un punto ante el Scratch.