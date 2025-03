«Nueva piel, la misma pasión», la camiseta del Atlético Carlos Paz

El Club Atlético Carlos Paz presentó oficialmente la nueva indumentaria que utilizará durante la próxima temporada en la máxima categoría de la Liga Cordobesa de Fútbol. El equipo «azurro» de barrio La Cuesta sumó nuevos sponsors y renueva su pasión de cara además a lo que será el debut histórico de las categorías Sub 17, Sub 15 y Sub 13 en el Torneo Regional Juvenil.

El acto se llevó adelante el pasado miércoles 5 de marzo en las instalaciones de la concesionaria DG Automotores, donde fueron anunciados los refuerzos y regresos que se suman al plantel.

La presentación estuvo acompañada por dirigentes, integrantes del cuerpo técnico, autoridades municipales y jugadores, a quienes se sumaron algunas leyendas del CACP.

La emoción se vivió a flor de piel y se renovó la esperanza de cara al inicio del campeonato.