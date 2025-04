El vóley y el handball municipal retoman la competencia este fin de semana

Este fin de semana se reanudan las competencias municipales de vóley y handball con una agenda cargada de partidos en distintas categorías.

El viernes 4 de abril, el vóley femenino de primera división enfrentará a Racing a las 18:30 en el Estadio Arena, mientras que a las 21 el equipo masculino de primera división jugará en el Polideportivo Sol y Río contra la Municipalidad de Córdoba.

El domingo 6 de abril será el turno del handball masculino, que se medirá con la Universidad Nacional de Río Cuarto a las 15:30 en el Estadio Arena.

Finalmente, el lunes 7 de abril, las categorías formativas del vóley femenino (Sub 12, Sub 14 y Sub 16) cerrarán la jornada enfrentando nuevamente a Racing desde las 18:30 en el Estadio Arena.