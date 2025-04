Talleres perdió con Vélez y se aleja de la zona de clasificación

Córdoba. Bajo una intensa lluvia que le daba un marco emotivo al Mario Alberto Kempes, Vélez logró su primera victoria en el Torneo Apertura bajo el nuevo ciclo de Guillermo Barros Schelotto por 1-0 sobre Talleres, en un encuentro cargado de polémicas que hicieron aún más meritorio el éxito de visitante del Fortín, necesitado imperiosamente de sumar de a tres para escaparle al fondo de la tabla anual.

El conjunto del Cholo Pablo Guiñazú arrancó mejor el juego aunque sus intenciones ofensivas se diluían en los últimos metros. El equipo de los Mellizos esperaba de más ante sus dificultades para hacerse del balón, aunque con su renovada impronta siempre puede aparecer peligroso de contra. Y así fue cuando a los 23 minutos, Elías Gómez asistió desde la izquierda a Braian Romero, quien anticipó acelerando entre toda la defensa y punteó para el primero.

Sin embargo, el VAR no tardó en llamar a Bryan Ferreyra por un supuesto empujón del goleador a su marcador Tomás Cardona, que más pareció un contacto de juego que una acción suficiente para anular el tanto. El juez vio finalmente falta y no convalidó la conquista, desencajando a los Mellizos y a los jugadores visitantes.

Igual, la instancia cambió los vientos del partido y comenzó a ser la visita mucho más precisa, ganando en gravitación. A los 42, habría tiempo para otra polémica enorme, porque Cardona agarró groseramente a Maher Carrizo cuando se encaminaba a enfrentar a Guido Herrera y Ferreyra no cobró nada ni lo llamaron del VAR. Era una clara expulsión o, por lo memos, una jugada aún más revisable que el reciente anulado.

El gran mérito de los de Liniers fue aferrarse a su libreto en una noche que se perfilaba a costarle el doble. Y a los tres del complemento, Agustín Bouzat habilitó desde la izquierda, pifió Cardona en el rechazo y entró por derecha Carrizo para definir con un toque ante Herrera. Llegaba la justicia a Córdoba.

Después, tendría una gran injerencia en cuidar el resultado Tomás Marchiori, que salvó después del gol ante Valentín Depietri, más tarde desviando contra Federico Girotti un tiro que se estrelló en el palo y, en la última, sacándole a éste un cabezazo destinado al empate. La joya juvenil Thiago Silvero también entró y despejó sobre la línea frente a una definición de otro ingresado, Sebastián Palacios, que ya había superado a Marchiori.

En el medio, una nueva polémica embarraría aún más la actuación arbitral cuando el recién amonestado Santiago Fernández atendió a Bouzat con los dos pies hacia adelante en las narices del juez, que eligió cobrar una infracción anterior para el local.

Vélez, finalmente, pudo sumar tres unidades que le urgían y podrá tomar algo de aire mientras espera que jueguen sus rivales directos antes de ponerse en modo Copa, puesto que el miércoles visitará la altura boliviana ante San Antonio Bulo Bulo. La T ya suma dos sin ganar en el torneo y sigue sin poder meterse entre los ocho mejores de la zona B.