Fassi habló del mal momento de Talleres y pidió apoyo a los hinchas

Córdoba. El presidente de Talleres, Andrés Fassi, habló ayer del mal presente del equipo, dijo que él es el máximo responsable y pidió el apoyo de los hinchas para salir adelante.

En un audio que difundió el Matador, Fassi aseguró que todos están “dolidos” y aseguró ante el reclamo de los fanáticos: “No nos escondemos y damos la cara como la hemos dado siempre”. También dijo que su responsabilidad es buscar las soluciones del mal momento de Talleres y agradeció a Pablo Cholo Guiñazú por haber asumido como DT interino.

“A pesar de que hicimos un enorme esfuerzo, dejamos todos los jugadores titulares del 2024 e hicimos la inversión más grande de nuestra historia, no hemos podido estar a la altura ni hemos podido cumplir con las expectativas que todos teníamos”, admitió el presidente y explicó las posibles razones: “Por un lado haber tenido varias derrotas injustas, por otro lado una decena de lesionados y jugadores que han cumplido su ciclo en el club”. Aunque en ese sentido, sostuvo que respalda “a la gran mayoría de este grupo” que le dio a la T 70 puntos en 2024 y el primer título de AFA en 112 años, ante River.

“Eso es formar parte de la historia grande del club. Nuestro ADN siempre ha sido y siempre va a ser luchar y vencer adversidades y nuestro fuego sagrado nos permitirá salir de esta situación compleja en la que parece que nada sale”, añadió y siguió: “Son rachas y así de caprichoso es el fútbol”.

Pese a admitir que Talleres no puede levantar cabeza en lo futbolístico, Fassi remarcó que institucional y socialmente el club está en un momento “inmejorable”. “Esa es la base de donde nos vamos a tomar para recuperar nuestro protagonismo deportivo”, prometió y reconoció que el crecimiento de la institución hizo que la hinchada exija resultados. También dijo que buscarán los triunfos en Perú por Copa Libertadores y en lo que resta de los partidos de Liga Profesional.

“Yo considero que los insultos no sirven, no ayudan y definitivamente nos alejan del objetivo común”, expresó sobre los que tuvieron palabras de enojo con los jugadores y las autoridades, y sumó: “Agradezco a todos aquellos que nos hacen sentir su esfuerzo y acompañamiento aún cuando las cosas, deportivamente, no salen”.

Acto seguido le habló a todos los hinchas del Matador, a los que están enojados y a los que no: “Más que nunca tiene que aparecer ese jugador que baja de la tribuna y que hace posible lo que a veces hace imposible. Ese jugador sos vos, ese jugador es el que siempre alienta, el que siempre está, el que nunca falta, el que está en todas las circunstancias y momentos”. “Por eso hoy te digo Talleres está más vivo que nunca, estamos más vivos que nunca y estemos más unidos que nunca”, concluyó Andrés Fassi.