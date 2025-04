El fútbol argentino le dio el último adiós a Hugo Gatti

Buenos Aires. La muerte de Hugo Orlando Gatti generó conmoción en el mundo del fútbol argentino. El histórico arquero falleció a los 80 años luego de afrontar una larga internación y estar en coma farmacológico tras ser diagnosticado con una neumonía, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal.

Luego de sufrir una fractura de cadera ingresó en el hospital Pirovano y su internación derivó en una infección intrahospitalaria y un agravamiento de su cuadro clínico. En las últimas horas, en medio del deterioro de su estado general, la leyenda del arco murió. Quique Hrabina fue uno de los ex compañeros que lo fue a despedir y compartió sentidas palabras: “Lo grande que fue y el espectáculo que daba, no le gustaba entrenar en el arco, decía que era un jugador que tenía la suerte de usar las manos”. Por su parte, Pipa Higuaín también se refirió al Loco: “Una persona querible, lo quería mucho, y lo tengo en el corazón”.

Los restos mortales de El Loco fueron velados este lunes en la Legislatura porteña. Hasta allí llegaron personalidades del fútbol para darle el adiós a uno de los futbolistas que marcó una época con su forma de atajar y su look excéntrico que fue tendencia. El presidente de Boca, Juan Román Riquelme y un viejo amigo como Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Maradona, dijeron presente en el velatorio. También pasaron a despedir al Loco ex compañeros de Boca como Jorge Pipa Higuain, Enrique Hrabina, el Ruso Jorge Ribolzi, entre otros. El Pato Fillol, con quien mantuvo una larga rivalidad futbolística, también pasó por la Legislatura porteña, al igual que varios periodistas.

Uno de los clubes donde Gatti dejó su huella fue Boca Juniors, donde consiguió ganar las primeras dos Copas Libertadores en la historia del club (1977 y 1978), además de la Copa Intercontinental ante el Borussia Mönchengladbach.

“El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti, ídolo eterno y multicampeón Xeneize. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento.¡Hasta siempre, Loco!”, detalló el sentido mensaje el Xeneize. Además, otras entidades como Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe, donde el guardametas también vio acción en su gloriosa carrera, se sumaron al homenaje.

El Mono Navarro Montoya tenía de referente al Loco Gatti y además de despedirlo en las redes, compartió un emotivo mensaje en diálogo con ESPN: “Gatti era un loco racional. Sus buzos llamativos, era todo marketing. Fue un innovador. Y futbolísticamente fue un monstruo extraordinario. Era un gran analista del juego, te anticipaba pelotas que para otros eran imposibles. Tenía una capacidad del juego y una visión periférica extraordinarias”.

Uno de los que se plegó al recuerdo fue el Pato Fillol. “Hasta siempre, querido Hugo. Hoy nos dejó un verdadero grande del arco argentino y sudamericano. Siempre en mi corazón y en el de toda la familia Fillol. Mucha fuerza a sus hijos Lucas y Federico y al resto de sus familiares. Eterno abrazo de palo a palo, amigo y colega”, escribió Ubaldo, considerado uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol argentino.

Otro de los emotivos homenajes que recibió la figura del arquero llegó desde España. En el programa El Chiringuito TV, no olvidaron a quien fue columnista del segmento deportivo en múltiples ocasiones. “Nos ha dejado El Loco Gatti. Han sido muchos días en el hospital intentando recuperarse, peleando para sobrevivir y al final nos ha dicho adiós. Hace 18 años que le conozco, desde que empezamos en ‘El Club de Fútbol, luego ‘Punto Pelota’ y ‘El Chiringuito’“, comenzó Josep Pedrerol, conductor del ciclo, en su editorial de despedida.

RS Fotos