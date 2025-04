Libertadores: Talleres volvió a perder y quedó muy complicado para clasificar

Perú. Talleres se llevó ayer una muy dolorosa derrota de su incursión a Perú frente al Alianza Lima del Pipo Néstor Gorosito. Tras un magro inicio, se recuperó en una ráfaga a pura eficacia y, cuando tenía todo para ganarlo, lo perdió por 3-2 por una distracción en el descuento. Con este resultado, acumula tres derrotas en las mismas presentaciones en el Grupo D de la Copa Libertadores y cada vez se aleja más del sueño de pasar a octavos.

El conjunto local empezó como protagonista y no tardó en abrir el marcador. A los 10 minutos, Pablo Lavandeira habilitó desde la izquierda a Paolo Guerrero, quien se le subió a caballito a un desconcertado Miguel Navarro para hacerse un autopase de cabeza que conectó luego ante la salida de Guido Herrera. Más allá de la revisión del VAR, no hubo vuelta atrás y la ventaja fue local.

La T no reaccionaba y el dueño de casa administró la ventaja con chances puntuales frustradas por Herrera a Kevin Quevedo, tanto promediando la etapa inicial como al comienzo de la segunda. A los 11, Alianza amplió de pelota parada cuando Lavandeira ejecutó un córner desde la derecha que metió de cabeza Erick Noriega y sirvió Quevedo cayéndose para la entrada de Guerrero a concretar.

Pero con los ingresos de Rick y Nahuel Bustos los cordobeses lucían renovados, y demostraron que estaban vivos en una ráfaga. Enseguida, Noriega barrió torpemente en el área a Ulises Ortegoza (en la repetición no fue un foul tan elocuente) y, a los 18, Federico Girotti convirtió el penal con un tiro bajo a la derecha de Guillermo Viscarra.

Envalentonado, a los 23 Blas Riveros envió un centro desde la izquierda que Girotti cabeceó al primer palo y fue un empate con polémica puesto que el local pedía falta a Eryc Castillo en el inicio de la jugada. Para colmo, a los 36 Carlos Zambrano se ganó la segunda amonestación y el partido quedó a pedir de la visita, pero...

A los 50 de 53, se le vino la noche al elenco argentino cuando subió por derecha Lavandeira y envió un centro pasado que recibió solo otro histórico, Hernán Barcos. El compatriota de 41 años (igual que Paolo) tuvo tiempo de bajar la pelota de pecho y acomodarla contra el palo derecho de Herrera para el desahogo anfitrión.

Manos vacías también para la T en una noche en la que supo soñar con argumentos. Alianza se ilusiona con su primera victoria que lo mantiene en órbita y a Talleres le tocará remar de abajo en los tres desafíos que le quedan.