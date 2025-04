Crisis en San Lorenzo: Ortigoza denunció que Marcelo Moretti recibía coimas

Buenos Aires. La crisis institucional que se desató el pasado lunes en San Lorenzo con la difusión de una cámara oculta al presidente –ahora en licencia– Marcelo Moretti recibiendo un fajo de miles de dólares sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: Néstor Ortigoza, ex manager del club y actual vocal de la Comisión Directiva, presentó una fuerte denuncia contra el mandatario.

En su presentación, el ex mediocampista hizo hincapié en el dinero que recibió Moretti en el video, pero también aseguró que vivió una serie de irregularidades durante su gestión como manager. En la denuncia penal que patrocinó por intermedio de su abogado, el Dr. Federico Cabuli, afirmó que el dinero que recibió “no deja lugar a dudas de que se trató de una coima para que el presidente del Club haga jugar a un aspirante jugador de fútbol en alguno de los planteles ya sea inferiores, reserva o primera división de fútbol, haciendo valer para ello su rol institucional, ejerciendo presión”.

Al mismo tiempo sostuvo que esto representa “un fraude a la administración del Club Atlético San Lorenzo”, ya que amparándose en su rol de presidente “percibió dineros -en nombre del propio club- que destinó a fines personales; pues no obran en la contabilidad de la Institución”, según habría trascendido.

Pero independientemente del hecho que desató la crisis del club y puso en el ojo de la tormenta a Moretti, el actual vocal afirmó que existieron otras irregularidades. “Ya habían ocurrido sucesos de naturaleza similar que habían llamado mi atención y comenzaban a cortar mi vínculo con Moretti”, expresa en la presentación de cinco hojas.

“Me resulta especialmente relevante destacar que, al poco tiempo de asumir como directivo del Club, y habiendo sido designado para las evaluaciones de jugadores que integrarían divisiones inferiores, reservas y plantel profesional, Moretti se me acercó a hablarme por jugadores que él quería especialmente que integrasen el equipo”, señaló.

“Me llamó la atención su apoyo a jugadores por sobre otros, pese a que estaban en peores condiciones físicas o técnicas; y yo se le expresaba con énfasis cuando insistía pese a mis negativas”, indica. Incluso Ortigoza se refiere al caso de un jugador puntual por el que, según afirma en la denuncia, Moretti “insistía muy especialmente” para que sea ascendido al plantel profesional.

Ortigoza advirtió que, ante su negativa, “comenzó un embate hacia mi imagen dentro del club con intenciones de expulsarme, quitándome del camino para poder llevar adelante sus espurios negociados”.

El ex jugador de 40 años aseveró en su presentación que se ve “en la obligación de formular esta denuncia, con la absoluta certeza de que Moretti engañó a la gente y perjudicó económicamente al Club”, ya que el mandatario que ganó las elecciones en diciembre del 2023 obtuvo “dineros a cambio de promesas de imposible cumplimiento, que consistían en hacer jugar en tal o cual división de fútbol a un deportista, en tanto y en cuanto “donara” cuantiosas sumas de dinero en dólares, sin declarar, sin emitir recibos y que nunca habrían ingresado a las arcas del Club".