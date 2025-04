Instituto recibe a Sarmiento con la necesidad de un triunfo

Instituto recibirá a Sarmiento este domingo a partir de las 19 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, en el marco de la jornada 15 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Ambos equipos están luchando por ingresar en el octavo puesto: la Gloria, que tendrá el estreno en sociedad del Daniel Oldrá como su nuevo entrenador, mantiene ventaja por sobre el Verde en puntos, posición y también en goles a favor.

La Gloria viene de ser goleado por Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Los cordobeses no han demostrado un rendimiento estable y tampoco consiguieron buenos resultados en lo que va de la temporada: por ejemplo, de los últimos doce partidos jugados, solo obtuvieron tres triunfos. Ahora con Daniel Oldrá, su nuevo entrenador, Instituto deberá ganar los dos encuentros restantes y esperar algunos resultados para clasificar a los octavos de final. "Me han recibido muy bien y lo agradezco. El primer objetivo es ganar ante Sarmiento, no se puede pensar más allá", declaró el Gato con la prensa.

Por el otro lado, Sarmiento no desiste. A pesar de haber caído ante Platense 1-0 y haber perdido el invicto que tenía de local, los de Junín aún tienen grandes posibilidades de clasificar a la siguiente fase. ¿La noticia negativa? No dependen de sí mismos: aunque ganen los dos partidos restantes, deberán esperar que otros equipos pierdan. El Verde, dirigido por Javier Sanguinetti, solo ganó dos partidos a lo largo del año (2-1 a Riestra y 0-1 a Vélez) y necesita urgente sumar puntos ya que está antepenúltimo en la tabla de promedios. El capitán Juan Manuel Insaurralde vuelve al equipo luego de cumplir la fecha de suspensión por haber llegado a las cinco amarillas.