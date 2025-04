Masters 1000 de Madrid: Francisco Cerúndolo venció al número 2 del mundo

España. Francisco Cerúndolo dio uno de los golpes más resonantes de su carrera este martes al eliminar al número 2 del mundo y máximo preclasificado del Mutua Madrid Open, Alexander Zverev. El tenista argentino se impuso con autoridad en el partido de octavos de final disputado en el Estadio Manolo Santana, sellando la victoria con parciales de 7-5 y 6-3 en un encuentro que dominó en los momentos clave. Con este resultado, Cerúndolo avanza por segundo año consecutivo a los cuartos de final del Masters 1000 madrileño, confirmando su excelente adaptación a las condiciones de la Caja Mágica.

El primer set del encuentro respondió a las expectativas de paridad entre el argentino (20° preclasificado) y el campeón de las ediciones 2018 y 2021 del certamen. Ambos jugadores mostraron solidez con sus servicios durante la mayor parte del parcial, ofreciendo pocas oportunidades de quiebre. El intercambio desde el fondo de la pista fue intenso, con Zverev buscando imponer su potencia y Cerúndolo contrarrestando con su característico drive y buscando variantes. La definición llegó sobre el cierre del set, cuando Cerúndolo consiguió el quiebre decisivo en el duodécimo juego para llevarse el parcial por 7-5, un golpe anímico fundamental para encarar la segunda manga.

Contrario a lo que podía esperarse tras la paridad inicial, el segundo set mostró a un Francisco Cerúndolo determinado a cerrar el partido. Aunque Zverev intentó reaccionar, el argentino no perdió la compostura redobló la apuesta y quebró en el primer turno del germano al saque. A partir de allí, gestionó la ventaja con inteligencia, mantuvo la agresividad controlada y no dio opciones a Zverev para volver al partido. Selló la victoria con un 6-3, desatando su festejo y el de su equipo en la capital española. ¿Cuánto tiempo necesitó? Apenas una hora y media para sacar del torneo al máximo favorito.

Esta victoria tiene un significado especial para el argentino de 26 años. No solo representa vencer al jugador de más alto ranking en el torneo y uno de los máximos exponentes del tenis mundial, sino que también le permite igualar su actuación del año pasado en este mismo escenario, demostrando consistencia en los grandes torneos sobre arcilla. Superar a un rival de la talla de Zverev en sets corridos en la pista central de un Masters 1000 refuerza su posición dentro del circuito y su confianza de cara a los próximos desafíos de la gira europea sobre polvo de ladrillo, con Roland Garros como objetivo principal en el horizonte cercano.

Francisco está 21° del mundo, pero el detalle más interesante es que es la tercera vez en la misma cantidad de enfrentamientos que vence a Zverev. La primera vez había sido el año pasado, también en el Masters 1000 de Madrid con un 6-3 y 6-4. Este año lo había sacado del camino en el Buenos Aires Open con un 3-6, 6-3 y 6-2.

“Estoy muy contento de ganarle nuevamente acá a Sasha en la Caja Mágica. Sé que es un lugar donde le gusta jugar. Juega un gran tenis, fue campeón varias veces. Ganarle nuevamente en octavos de final es un logro increíble. Está número 2 del mundo. Estoy muy contento por esta primera victoria en el Court Manolo Santana", dijo tras eliminar al jugador alemán de 28 años que fue campeón del Masters 1000 de Madrid en 2021 y 2018, además de alcanzar la final en 2022.

Con este resonante triunfo, Fran Cerúndolo se instala entre los ocho mejores del Mutua Madrid Open. Por delante tendrá un verdadero desafío: enfrentará en cuartos de final al checo Jakub Mensik, el jugador de 19 años que se posiciona 23° del ranking ATP y este año conquistó el Masters 1000 de Miami, su primer título.