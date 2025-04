Talleres perdió con Platense y quedó afuera de los playoffs

Buenos Aires. Platense se impuso ayer en una ráfaga por 2-1 a Talleres en Vicente López por la 15° fecha y lo despojó de su última chance de meterse en los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional, además de dejarlo muy preocupado con la tabla general.

El conjunto de Pablo Guiñazú empezó más enchufado y topándose con Juan Cozzani cuando Rick entraba solo, y a los 21 minutos llegó a fondo con un centro desde la izquierda de Blas Riveros, una mala salida del arquero y el anticipo de cabeza de Augusto Schott. Sin embargo, los de Sergio Gómez y Favio Orsi crecieron cerca del descanso y le dieron trabajo a Guido Herrera con Ronaldo Martínez.

Esa circunstancia pareció un presagio de lo que sucedería en el arranque del complemento, a pedir del anfitrión. A los cinco, la presión alta local dio sus frutos cuando Santiago Fernández complicó a Herrera con un jugado pase atrás y un mal pique le dio la chance a Guido Mainero de interponerse y empujar al empate. A los siete, aún con el rival conmocionado, el ingresado Nicolás Orsini enfrentó a Herrera por derecha y envió el centro atrás que definió el paraguayo Martínez con una pirueta.

En el tramo final sobraron emociones pero no goles. En la misma acción, Talleres pidió penal y se salvó con un tiro al palo de Orsini, Cozzani tapó a quemarropa ante el ingresado Federico Girotti y en el descuento el mismo ex River metió desde muy lejos un bombazo al ángulo.

Fue todo el premio para el Calamar, que no se conformó con tener asegurado el boleto y se afina para los octavos que se le vendrán; la T sufre por su presente y ya sabe que no estará ni cerca de sostener su subcampeonato del fútbol argentino aún vigente, mucho menos de superarlo.