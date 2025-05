Con cuatro partidos, comienzan los 8vos. de Final de la Liga Profesional

País. Con cuatro partidos, se pone en marcha hoy la etapa final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. San Lorenzo recibe a Tigre, en el primer partido de los playoffs. El encuentro se juega desde las 14 hs en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el “Nuevo Gasómetro”, y el árbitro es Yael Falcón Pérez.

San Lorenzo llega a este encuentro en un delicado momento desde lo institucional, debido a la cámara oculta que mostró al presidente del club Marcelo Moretti recibiendo 25 mil dólares, por lo que pidió una licencia en el cargo.

Tigre por su parte, también llega en un muy flojo momento, luego de acumular cinco partidos sin ganar, lo que provocó que terminara quinto en la Zona A tras un espectacular inicio de campaña. En la última fecha los dirigidos por Diego Dabove empataron 1-1 como locales con Boca y desaprovecharon la oportunidad de finalizar terceros.



En Rosario

Rosario Central recibirá este sábado a Estudiantes de La Plata, en el que apunta a ser uno de los partidos más atractivos de los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, comenzará a las 16:30 y contará con el arbitraje de Andrés Merlos.

Rosario Central, que es dirigido por Ariel Holan, fue el mejor equipo en la primera fase del torneo, sumando 35 puntos sobre 48 posibles y sacándole cuatro de diferencia a su escolta, River. Además, arrastran un invicto de nueve partidos, periodo en el cual se enfrentaron a rivales muy complicados como River, San Lorenzo e Independiente.

El “Pincha”, que tiene como director técnico a Eduardo Domínguez, lleva ocho partidos sin ganar en el torneo, aunque llegará muy confiado a este encuentro luego de la gran actuación que protagonizó esta semana en la Copa Libertadores para golear 3-0 como visitante a la Universidad de Chile y escalar a la primera posición del Grupo A.

El ganador de este partido avanzará a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde se cruzará contra el vencedor del cruce entre Huracán y Deportivo Riestra.



En el Cilindro

Racing recibirá este sábado a Platense, en un partido correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que contará con el arbitraje de Darío Herrera, comenzará a las 18:45 y se jugará en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”.

Racing llega a este partido en su mejor momento del año, ya que tras un comienzo irregular en el que llegó a peligrar su clasificación a los playoffs, pudo encontrar un muy buen funcionamiento y enlazó una seguidilla de triunfos que le permitió terminar la primera fase del torneo en la tercera posición de la Zona A.

Platense, por su parte, finalizó en la sexta colocación de la Zona B con 23 puntos, aunque la derrota en la última fecha ante Gimnasia y Esgrima La Plata en “El Bosque” evitó que terminara alguna posición más arriba.



Boca vs Lanús

Boca recibirá este sábado por la noche a Lanús, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera desde las 21 horas, con el arbitraje del Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Pablo Dóvalo en el VAR. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

El equipo dirigido por Mariano Herrón viene de empatar 1-1 con Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con el inicio del interinato del ex jugador de Independiente, el ´Xeneize´ no logró sumar de a tres para finalizar la primera fase líder y terminó siendo escolta por detrás de Argentinos Juniors.

Para este encuentro ante el ´Granate´, el entrenador apostaría a diez de los once titulares que iniciaron el encuentro ante el ´Matador´ el pasado domingo. La única modificación será el ingreso de Lucas Blondel por el peruano Luis Advíncula que sufrió un esguince del ligamento lateral interno rodilla derecha en la práctica del miércoles.

Por su parte, Lanús viene de ganarle 1-0 a Melgar de Perú, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo del Sur del Gran Buenos Aires quedó líder con 8 puntos, a cuatro del tercero que es Academia Puerto Cabello de Venezuela y a un paso de clasificar a la siguiente fase.