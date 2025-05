Instituto cayó con Argentinos y quedó eliminado del Torneo Apertura

Buenos Aires. Argentinos Juniors venció ayer 3 a 1 a Instituto por los octavos de final del Torneo Apertura 2025 y se clasificó a los cuartos, donde recibirá a San Lorenzo. Los goles de Tomás Molina, José María Herrera e Ismael Sosa le dieron el triunfo a los dirigidos por Nicolás Diez, que continúan con su gran andar. Gonzalo Requena había descontado para la Gloria que terminó con uno menos por la expulsión de Nicolás Zalazar.

El partido estuvo atravesado por la intensidad y la pierna fuerte: ningún equipo quería regalar nada, entendiendo a la perfección la importancia que tenía el encuentro. Esta situación llevó a que el Bicho no pudiera fluir como sí lo hizo durante gran parte de la fase regular. Los dirigidos por el Gato Oldrá esperaron más replegados, buscando generar peligro a través de los contraataques.

Tras un primer tiempo sin situaciones, el segundo comenzó de otra manera. El conjunto cordobés se adelantó en el campo y, cuando mejor estaba, Argentinos pegó primero de la mano de su goleador, Tomás Molina, quien pudo ser expulsado en el primer tiempo por una jugada peligrosa ante Gonzalo Requena.

A los 15', luego de una buena jugada individual, el exdelantero de Ferro y Talleres puso el 1 a 0 con un remate de zurda que venció a Manuel Roffo. Llegó a los nueve tantos en el Apertura y comparte la cima de la tabla de goleadores con Adrián Maravilla Martínez.

Apenas tres minutos más tarde, el Bicho amplió la ventaja gracias a otra de las figuras en este campeonato: José María Herrera. El tucumano apareció libre por el segundo palo y con un cabezazo bombeado superó a un Roffo que se quedó estático.

Cuando parecía que los de Nico Diez comenzaban a sacarse de encima un partido complicado, Instituto se volvió a meter en juego. Un gran centro desde la izquierda de Alex Luna encontró la cabeza de Gonzalo Requena, que entró sin marca por el segundo palo. Minutos después del gol, el central fue reemplazado por lesión y en su lugar ingresó Franco Díaz.

Con sus armas la Gloria fue a buscarlo. Se plantó en campo rival y llenó de centros y pelotas cruzadas el área defendida por el Ruso Rodríguez, aunque sin mucho éxito.

Pero a cinco minutos del final, dos acciones sentenciaron las chances del equipo cordobés. En primer lugar, Nicolás Zalazar se fue expulsado por doble amarilla, y algunos segundos más tarde, Ismael Sosa liquidó el partido. El Chuco volvió a anotar con la camiseta del Bicho luego de 15 años, ya que su último tanto había sido en mayo del 2010, en la histórica victoria por 4 a 3 ante Independiente por el Clausura que terminó alzando el conjunto de La Paternal.

Argentinos enfrentará a San Lorenzo el próximo fin de semana por los cuartos de final del Torneo Apertura. El Ciclón accedió a esta instancia tras vencer 2 a 1 a Tigre en el Nuevo Gasómetro. El encuentro se disputará en el Diego Armando Maradona y aún no hay día y horario programado. Debido a que el sábado y domingo no habrá fútbol por las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, es muy probable que se juegue el próximo viernes, teniendo en cuenta que ninguno de los dos equipos tiene competencia internacional.

Instituto, por su parte, comenzará un largo parón de dos meses, que únicamente podría ser interrumpido por la Copa Argentina, certamen donde enfrentará a Huracán en 16avos de final con fecha y sede a definir.