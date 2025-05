Galarraga se despidió y dejó de ser el DT del Atlético Carlos Paz

Andrés Galarraga presentó su renuncia y dejó de ser el DT del Atlético Carlos Paz. El ex jugador del Azurro se vio perjudicado por los malos resultados y no pudo torcer el destino tras haber completado once fechas del Torneo Inicial de la Primera A de la Liga Cordobesa de Fútbol.

«El Chueco» dejó su puesto y la información fue comunicada a través de un comunicado oficial del club. Asimismo, en la publicación, se destaca su compromiso con el equipo y su profesionalismo.

Bajo su dirección técnica, el club de barrio La Cuesta perdió ocho y empató tres partidos y quedó relegado a la última posición.