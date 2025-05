Errores organizativos, ausencia de bomberos y actividad con niebla, condimentos del Rally de Carlos Paz

Por Santiago Carreño



Cumplida la tercera fecha del Rally Cordobés y mientras se desarmaban las carpas de los distintos equipos en el Parque de Asistencia, hubo algunos comentarios poco favorables a la organización de la competencia, en particular por el tema de seguridad.

La falta de bomberos en Río las Suelas el día sábado, antes del comienzo del primer tramo cronometrado (14:28 hs), no tuvo justificativo de ninguna de las partes involucradas, en el momento dieron como nueva partida la hora 16:30, para luego anularlo definitivamente, dejando a mucho público presente en el lugar, sin acción deportiva.

Ante el retraso de la prueba, la organización decidió seguir con el SS2 de Costanera, con los autos que estaban en el Parque de Asistencia y los que llegaban de Río las Suelas.

Nuevamente el sector de Costanera convocó a mucho público que desbordó a la seguridad, todo se desarrollaba con normalidad, pero dos accidentes que involucraron a José María Iribarren, quien derribó una palmera, y Miguel Patat al chocar una valla con espectadores apoyados en la misma, determinaron la cancelación del tramo.

El SS de Costanera, no es inseguro, en la medida que se ubique al público en lugares apropiados, allí transitaron los autos de WRC con mucha más potencia y el espectáculo fue lo esperado y capitalizado en promoción para la Villa, la responsabilidad también es de la propia gente, muy difícil de controlar.

El domingo amaneció con mucha niebla y los tres tramos estaban en esas condiciones, la prueba se inició igual, hasta el accidente de Pablo Baudino cuando solo habían largado 14 vehículos, luego de una interrupción de una hora, se reinició la competencia, con normalidad hasta el final.

Hoy muchos se preguntan si continuará esta fecha en el mismo trazado, Carlos Paz es Rally, debe mantenerse en el calendario con pavimento o tierra, cualquier alternativa es posible hasta combinando ambos pisos, esperamos volver a encontrarnos en 2026 con una nueva fecha.