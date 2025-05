Carlos Paz será sede del 11º Torneo Internacional de Escuelas de Tenis

El 19, 20 y 21 de septiembre, el Club Atlético Carlos Paz será sede de una nueva edición del Torneo Internacional de Escuelas de Tenis, un evento que reunirá a niños y adolescentes de distintas partes de Argentina, Uruguay y Chile en una verdadera fiesta del deporte formativo.

Se trata del 11º encuentro consecutivo de este tipo, consolidado como un clásico en el calendario del tenis infantil sudamericano. La propuesta combina competencia y camaradería en un entorno pensado para disfrutar del tenis como herramienta de integración y desarrollo.

El torneo contempla dos modalidades: “Encuentro”, destinada a categorías Mini Tenis y 3/4, y “Torneo”, para Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, tanto femenino como masculino.

Con la participación de jóvenes talentos de distintos puntos del país y del continente, el evento promete ser una experiencia inolvidable para cada niño y niña que se acerque a la cancha. Carlos Paz, una vez más, se convierte en escenario de integración a través del deporte.