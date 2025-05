Cerúndolo dio pelea pero no pudo con Ruud en el Masters 1000 de Madrid

España. El destacado recorrido de Francisco Cerúndolo en el Mutua Madrid Open llegó a su fin este viernes en la instancia de semifinales. El tenista argentino, vigésimo preclasificado, no pudo superar al noruego Casper Ruud (14º cabeza de serie y número 15 del ranking mundial), cediendo en sets corridos con un marcador de 6-4 y 7-5 tras una intensa batalla en el Estadio Manolo Santana. A pesar de la derrota, Cerúndolo igualó su mejor actuación histórica en torneos Masters 1000 y se despidió de la Caja Mágica con la certeza de haber completado una semana de altísimo nivel.

El primer set del encuentro reflejó la paridad esperada entre dos especialistas sobre polvo de ladrillo. Ambos jugadores se mostraron firmes con sus servicios en los games iniciales. Fran intentó imponer su agresividad con el drive, mientras Ruud apostó por su consistencia desde el fondo y su capacidad para mover al argentino. Tras romper una vez por el lado el servicio del rival, el escandinavo encontró la precisión necesaria para generar un quiebre que resultó decisivo en el décimo y último game del parcial para sellar así el 6-4 definitivo.

La inestabilidad fue la marca registrada en el segundo set. Ambos contaron con chances, pero el europeo estuvo más fino. Después de conseguir ventajas con dos quiebres, el albiceleste no logró mantenerlos y mantuvo a su rival siempre en carrera. La definición llegó con la rotura que resultó definitiva en el 12º juego. Ruud aprovechó los errores no forzados del sudamericano y cerró 7-5 el match para alcanzar así por primera vez la final del Masters 1000 de Madrid.

Más allá de la lógica decepción por no poder acceder a su primera final en un certamen de esta categoría, la actuación de Cerúndolo en la capital española tendrá un impacto positivo inmediato en su clasificación mundial. Gracias a los 360 puntos ATP sumados, el albiceleste tiene asegurado ascender en el ranking oficial que se publicará el próximo lunes hasta el puesto número 18. Esta ubicación representará su mejor histórica, superando el 19 que había ostentado en junio de 2023, y lo consolida firmemente dentro del Top 20 mundial y como la mejor raqueta nacional.