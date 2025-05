Diego Cocca asumió como nuevo DT de Talleres

Córdoba. Diego Cocca, flamante entrenador de Talleres, fue presentado ayer en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli como nuevo DT del "Matador".

El entrenador de 53 años cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino y en el extranjero. Dirigió a equipos como Godoy Cruz, Gimnasia, Racing, Rosario Central, Defensa y Justicia, y Huracán, además de tener experiencia en el fútbol mexicano y español.

Su último paso fue en el fútbol español, dirigiendo al Real Valladolid a principios de esta temporada.

"Yo elegí Talleres. Es muy importante volver al fútbol argentino, y hacerlo con un proyecto tan importante me da muchísima ilusión. Hoy vi las instalaciones, conocí a la gente que trabaja en el club y me llevo una impresión muy buena. Veo mucha gente que quiere aportar y muy apasionada por su club y su ciudad", declaró Cocca en su llegada a Talleres.

El entrenador aseguró que lo primero que quiere hacer al mando de Talleres es "intercambiar opiniones con gente que trabaja desde adentro del club. Mañana hablaré con Mariano Levisman para escuchar opiniones".

Además, el entrenador señaló que "tenía muchas ganas de volver al fútbol argentino". También se refirió a cómo se ve a Talleres en el exterior: "Talleres se ganó un prestigio a nivel institución importante, y por lo que conocí hoy lo tiene bien ganado".

En cuanto a la actualidad futbolística de Talleres, que viene de quedar eliminado de las copas internacionales, el DT indicó: "Soy consciente de la situación futbolística de Talleres en cuanto al torneo, Copa Argentina y Copa Libertadores. Fue un semestre difícil, por eso es importante estos doce días para descansar y venir con todas las pilas".

"Me gusta el equipo y los jugadores. Por la situación no están pasando por el mejor nivel, pero estamos convencidos que hay todo para llevar a Talleres a un nivel superior", agregó.

"Es muy importante para mí conocer a la gente con la que vas a trabajar día a día, y todos me mostraron ese convencimiento de que era el técnico que tenía que llegar. Eso para mí es muy importante", indicó.

"Vamos a trabajar en el mejor plantel que podemos armar. Acá vamos a buscar si pueden funcionar en el equipo que vamos a armar. Vamos a trabajar en equipo por ello, entre cuerpo técnico y directiva", señaló al respecto del mercado de pases.

En su análisis futbolístico, Cocca declaró: "Hay jugadores que pueden jugar con diferentes esquemas de juego, y a mí me gustan los equipos flexibles. Con tiempo y trabajo no tengo dudas que lo vamos a poder conseguir. Me ilusionó con un equipo que sepa plantear de la mejor manera".

"Trato de volcar mi experiencia y recorrido a mis jugadores para tomar muy buenas decisiones, poder gestionar bien el plantel y conseguir el objetivo que todos queremos: poner a Talleres en el lugar que se merece", añadió. (Cadena3)