Instituto se lo dio vuelta a Talleres y clasificó a octavos

Córdoba. Tras empezar perdiendo, Instituto consiguió ayer dar vuelta el resultado ante Talleres, vencerlo 2 a 1 y clasificar a octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Galarza adelantaba a la T, pero un gran gol de Álex Luna y un tanto con fortuna de Puebla pusieron cifras definitivas al partido. Irónicamente, con este resultado, Daniel Oldrá, técnico de la visita, eliminó a su ex equipo, Godoy Cruz, que perdió 3-0 ante Deportivo Riestra.

En la primera mitad del partido, el brasileño Rick envió un centro que parecía que se perdía, pero Federico Girotti la rescató, levantó la cabeza y le cedió la pelota a Matías Galarza, quien venía a toda velocidad, logró deshacerse de un rival y de esta forma, marcaba el primer gol de la tarde.

Pero las malas noticias para la Gloria no terminaban ahí. Minutos después del tanto del equipo local, el partido se puso áspero y picante. Es así como Matías Godoy fue de manera brusca al piso con poca intención de tocar la pelota, se llevó puesto a Juan Carlos Portillo y se ganó la expulsión por doble amarilla.

Sin embargo, los de Oldrá no se rindieron y, a pesar de la inferioridad numérica y de las malas noticias que llegaban desde Junín puesto que Sarmiento le ganaba a San Lorenzo y se metía en la próxima fase, fueron a buscar el partido. Finalmente, cerca del cierre del primer tiempo, la pelota le quedó bollando a Álex Luna, que sacó un gran derechazo para establecer el empate parcial y soñar con la remontada.

Ya en la segunda etapa, si bien había insinuaciones de ataque por parte de ambos equipos, lo cierto es que no lograron traducirlas a oportunidades de gol. Sin embargo, el partido se partió luego de la expulsión de Valentín Depietri, que le metía un manotazo en la cara de Luna y el árbitro, Darío Herrera, no dudó en mostrarle la segunda amarilla y mandarlo a los vestuarios. De esta manera, ambos elencos tenían 10 jugadores en campo.

Así las cosas, Instituto se animó un poco más a acercarse al área rival. A 10 minutos del final. Lucas Rodríguez ejecutó un tiro de esquina que despejó Girotti hacía la puerta del área, donde se encontraba Damián Puebla, que agarró la pelota de primera, le pegó y entró con algo de fortuna luego de un desvío en el medio.

De esta manera, la Gloria ganó el partido y se metió en los playoffs del Torneo Apertura. De momento, su rival en la próxima fase podría ser el Argentinos Juniors de Nico Diez, aunque eso depende de lo que haga Boca hoy ante Tigre, ya que si los de Mariano Herrón ganan su encuentro, quedarían primeros de la zona A y enfrentarían al conjunto cordobés.