Serie Mundial: Los Pumas 7s cayeron en semis ante España

EE.UU. Los Pumas 7s no pudieron acceder al encuentro definitorio de la Gran Final de la Serie Mundial, en Los Ángeles: cayeron ante España por 29-5, por las semifinales del certamen.

Los argentinos comenzaron a todo trapo el encuentro. Matías Osadczuk rompió la última línea rival, pero al momento de apoyar quedó arriba y la conquista no pudo ser convalidada. Sin embargo, los Leones fueron los que rompieron el cero en el marcador por medio de Pol Pla.

Tras eso, los dirigidos por Santiago Gómez Cora encadenaron varios errores de manejo y acusaron el cansancio. Sobre el final de los primeros siete minutos, Santiago Mare vio la tarjeta roja por un tackle alto sobre un jugador español, lo que fue aprovechado por los ibéricos, que sumaron un try más y se fueron al descanso 10-0.

En el complemento, la cantidad de jugadores se equilibró durante dos minutos, debido a que Alejandro Laforga recibió un tarjeta amarilla por una acción peligrosa. Es por eso que Luciano González tomó la iniciativa y apoyó detrás de la línea del ingoal para descontar el resultado.

No obstante, Francisco Cosculluela se filtró por la defensa albiceleste y sumó un nuevo try debajo de los palos, lo que facilitó la conversión. Ya con el resultado a su favor, los españoles sumaron dos conquistas nuevas y liquidaron el pleito. Con este resultado, los Pumas deberán disputar el partido por el tercer puesto.

El encuentro por el bronce enfrentará a Argentina con Nueva Zelanda, ya que los All Blacks Sevens fueron derrotados en la otra semifinal por Sudáfrica. Los Blitzboks se impusieron con un contundente 31-5 y definirán el título ante España, en el Dignity Health Sports Park, que albergará esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.