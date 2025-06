Lionel Scaloni confirmó a Messi de titular con la Selección Argentina

Lionel Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi como titular en el partido de este martes a las 21, en la cancha de River, ante Colombia

"Leo va a jugar de entrada, no tenemos duda. Y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo”, dijo Scaloni.

El capitán había sumado minutos en la victoria ante Chile y volverá a estar desde el inicio frente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Scaloni destacó el desempeño incluso en los encuentros en los que Messi no ha sido de la partida: "El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera, estando Leo o no estando. Antes era más complejo y esa necesidad hoy no la tenemos, el equipo funciona igual", aseguró.

"Somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual ante cualquier selección. También es verdad que si no estás bien podés perder con este tipo de conjuntos, pero somos una selección que siempre estaremos ahí", manifestó con orgullo.

A continuación, los principales conceptos del entrenador argentino:

"Colombia es un muy buen equipo. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo”.

"Nos enfrentamos muchas veces ante Colombia en el último tiempo. Es una selección con grandes jugadores que tiene una manera de jugar muy clara. Espero que mañana sea un lindo partido”.

"Mañana Leo (Messi) va a jugar de entrada. Esperemos que la gente disfrute de él y del equipo”.

"Somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual ante cualquier selección”.

“Hemos podido mantener una línea de juego y eso nos deja muy tranquilos

"La lista para el Mundial la vamos a decidir sobre el final, no descartamos nada. Lo mejor es esperar hasta último momento”.

"No esperaba conseguir la clasificación al Mundial tanto tiempo antes porque las Eliminatorias son muy parejas. Fuimos muy regulares y eso es muy meritorio”.

"Jugar con tres centrales puede ser una opción. No es mi sistema preferido, pero tenemos los jugadores para hacerlo si es que lo necesitamos”.

"Lautaro (Martínez) está muy bien, le dimos unos días libres porque lo merecía después de tanta competencia. Está disponible para mañana”.