«Me daba vergüenza pedirle una foto a Messi y el Cuti me empujó»

Mariano Troilo volvió a Córdoba luego de la doble fecha de Eliminatorias donde fue convocado para integrar la Selección Argentina. El zaguero de Belgrano dio a conocer su experiencia, las charlas que tuvo con Lionel Messi y los consejos que le brindó el Cuti Romero, quien ofició las veces de «padrino» dentro del grupo más selecto de «La Scaloneta».

El defensor retornó a su tierra natal para sumarse a los entrenamientos de su club, luego de haber cumplido «el sueño del pibe» y aseguró que renovará esfuerzos para que Lionel Scaloni vuelva a tenerlo en cuenta. Si bien no pudo sumar minutos oficiales, lo cierto es que compartió días inolvidables junto al equipo campeón del mundo y dijo que fue «una experiencia única».

«Esperemos que vengan más. Estar con jugadores de primer nivel te genera mucha sorpresa, pero con el correr de los días me fui acostumbrando. Jugamos un campeonato de reducido y salimos campeones. Tenía que aprovechar y tocar al 10 porque no sé si habrán más oportunidades»; expresó sobre la vivencia compartida junto a Messi. En diálogo con El Doce, desde el aeropuerto Ambrosio Taravella, también remarcó la humildad del crack rosarino y reveló: «Es sorprendente cómo te hace sentir parte del grupo. Son muy jodones, me agarraron un poco para la cagada con Rodri De Paul».

El jugador «pirata» dijo que le dieron el número 4 y le regalaron un bolso lleno de ropa de la selección. «Esta primera tanda es para mí, ya le di una camiseta a mi viejo. Voy a tratar de meterme entre los convocados y armarle un quilombito a Scaloni»; bromeó.

Sobre su vínculo con otro emblema del equipo surgido en Belgrano, el Cuti Romero, aseguró: «Me apadrinó, me ayudó mucho a sentirme parte del grupo. Me daba un poco de vergüenza pedirle una foto a Messi, pero el Cuti me empujó a que lo haga».