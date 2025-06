Boca debuta en el Mundial de Clubes enfrentando a Benfica

EE.UU. Boca pone en marcha su sueño en el Mundial de Clubes ante el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi este lunes, desde las 19 de Argentina, por la primera fecha del Grupo C. El encuentro será televisado por Telefe y D Sports.

Con entradas agotadas por el lado Xeneize, el Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de un partido decisivo para las aspiraciones de los dirigidos por Miguel Ángel Russo, quien comienza su tercer ciclo en el club.

El conjunto de La Ribera sacó boleto para el certamen en Estados Unidos a través del ranking Conmebol (desde 2021 a 2023), tras quedar posicionado segundo detrás de River para completar el sextete de los Sudamericanos que participan (Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo).

Esto explica porque a pesar de su complejo presente de los últimos dos años, en los que ni siquiera logró participar de la Copa Libertadores y no cosechó títulos, Boca tiene su lugar en el Mundial de Clubes.

¿Cómo llega el Xeneize al debut con Benfica? Con Russo como flamante DT tras el despido de Fernando Gago y el interinato de Mariano Herrón, y una incógnita gigante con respecto a qué se verá en cancha en relación a la eliminación con Independiente en cuartos de final del Torneo Apertura.

En esta ventana especial de 10 días que permitió la FIFA para incorporar refuerzos para aquellos equipos que integran el Mundial de Clubes, Boca sumó a sus filas a Marco Pellegrino y Malcom Braida, ex San Lorenzo que pidió Russo y tiene chances de debutar. Si bien todavía no realizó el táctico previo al partido, se perfila un flexible 4-4-2 con él o Alan Velasco apareció como mediocampista por la izquierda.

El resto del equipo está un poco más claro, con la duda de si Luis Advíncula llega en condiciones o juega Lucas Blondel, y si finalmente Ander Herrera se queda afuera para armar un doble pivot con Williams Alarcón y MIlton Delgado. Arriba, Miguel Merentiel es una fija, y su acompañante sería Carlos Palacios, aunque Milton Giménez también cuenta con chances de jugar. ¿Edinson Cavani? No se recuperó de la lesión en el gemelo y está descartado.

Con la dificultad que supone el próximo choque con Bayer Múnich (viernes 20 de junio) y el cierre del Grupo C ante Auckland City el 24, el duelo más accesible en los papeles, Boca sabe que el estreno contra Benfica puede marcar gran parte de su futuro.



Cómo llega Benfica

A pesar de haber quedado segundo en la Primeira Liga y perder la final de la Copa de Portugal ante Sporting CP, el conjunto de Lisboa mantuvo una estructura táctica sólida. Bruno Lage es un técnico meticuloso que privilegia el orden, la ocupación racional de espacios y la circulación del balón. Suele empujar a su equipo a recuperar alto, aunque no renuncia a retroceder con bloque medio cuando el rival lo exige.

Más allá del funcionamiento, los resultados recientes no acompañaron: Benfica no ganó en sus últimos tres partidos, incluyendo la caída 3-1 ante Sporting en la final de la Copa de Portugal. A eso se le suma una eliminación ante Barcelona en octavos de UEFA Champions League que expuso ciertas limitaciones.

Las Águilas, que tiene en sus filas a Di María, Otamendi y Gianluca Prestianni, logró su clasificación al Mundial de Clubes 2025 gracias a su regularidad en la Champions League, donde acumuló los puntos necesarios durante varias ediciones. Cuando se anunciaron los parámetros del ciclo de cuatro años, el conjunto portugués ya había asegurado su lugar por mérito propio a través del ranking UEFA.