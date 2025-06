River entrenó pensando en su choque con Urawa Red Diamonds

EE.UU. River debutará en el Mundial de Clubes este martes desde las 16 horas (Argentina) ante Urawa Red Diamonds en el Lumen Field de Seattle. En la preparación de semejante cita, los de Marcelo Gallardo se entrenaron el día sábado con la mira puesta en el primer encuentro.

De a poco, los hinchas del Millonario empiezan a copar la ciudad del noroeste estadounidense y ya comienzan a verse por las calles y en el hotel donde se aloja toda la delegación riverplatense. Se estima que llegarán cerca de diez mil fanáticos para el partido y desde diferentes lugares del mundo.

Volviendo al panorama futbolístico, cabe destacar que Santiago Simón y Agustín Ruberto trabajaron diferenciado en el entrenamiento, mientras que los demás lo hicieron con normalidad. Siguiendo esta línea, el Muñeco comienza a cranear un probable once para el estreno frente a los japones, donde no habría muchas sorpresas.

El lunes se espera la palabra de Gallardo en conferencia, aunque lo que dijo Jorge Brito en la entrevista reciente bajó bastante los decibeles del caso Franco Mastantuono, con lo que fue su venta confirmada al Real Madrid.

El equipo para el debut no modificaría mucho en comparación con los últimos partidos del Torneo Apertura y de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El mismo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.