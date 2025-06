River debuta en el Mundial de Clubes frente al Urawa de Japón

EE.UU. River Plata iniciará hoy su camino en el Mundial de Clubes ante Urawa Red Diamonds, de Japón, este martes a partir de las 16 en el Lumen Field, de Seattle. Será el debut del equipo de Marcelo Gallardo, que necesita sacar un buen resultado para mantener la aspiración de clasificarse a los octavos de final. El encuentro será televisado por Telefe y D Sports.

A pesar de no ganar la Copa Libertadores desde 2018, y siendo que se clasifican los últimos cuatro campeones, el Millonario selló su boleto al Mundial de Clubes a través del ranking Conmebol (desde 2021 a 2023). El conjunto de Núñez quedó primero y, junto a Boca, completará el sextete de los Sudamericanos que participan del certamen (Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo).

Su presencia ininterrumpida en el máximo certamen continental y su última semifinal en la edición 2024 le garantizaron al elenco del Muñeco un lugar en el novedoso torneo que la FIFA pretende se juegue cada cuatro años.

Futbolísticamente, River llega con más dudas que certezas. Tras un 2024 que terminó sin nada y con una eliminación en semifinales de Libertadores muy dolorosa ante Atlético Mineiro, este 2025 arrancó muy abajo, levantó y lo terminó con una imagen descolorida. La eliminación a manos de Platense del Torneo Apertura y aquel insípido empate ante Universitario por la última fecha de la Copa obligan al DT a sacudir a un equipo que no alcanza regularidad.

Sin embargo, hubo entre la derrota con Talleres por la Supercopa Internacional y la caída ante el Calamar una seguidilla de muy buenas actuaciones que despertaron la ilusión de los hinchas. A eso se aferra Gallardo, que mantendrá la base de ese equipo, aunque con la duda de si jugará Ignacio Fernández, Maximiliano Meza o Giuliano Galoppo.

Con momentos de muy buen juego y con la magia de Franco Mastantuono como principal arma ofensiva, esos partidos (que incluyeron una victoria ante Boca) le dan al plantel confianza y entusiasmo de cara a lo que viene. Claro que este es el partido donde no hay margen de error: River debe ganarle a Urawa Red Diamonds para después ir a buscar la clasificación ante Monterrey en la segunda fecha.

A pesar de haber cedido protagonismo en las últimas ediciones del certamen continental, el conjunto japonés se ganó su lugar en el Mundial de Clubes al ganar la Liga de Campeones de Élite de la AFC 2022. Uno de los equipos más fuerte de su país, no llega en su mejor momento histórico a la cita en Estados Unidos.

En la actual edición de la J-League, Urawa Red Diamonds se encuentra en la cuarta posición, detrás de Kashima Antlers, Kashiwa Reysol y Kyoto Sanga. En ese puesto, estaría quedándose afuera de la próxima champions asiática, aunque el certamen se encuentra recién en la mitad de su disputa.