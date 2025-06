Boca enfrenta al poderoso Bayern por el Mundial de Clubes

EE.UU. Boca enfrentará este viernes al Bayern Múnich de Alemania, desde las 22 de la Argentina, por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Clubes. El Xeneize se jugará sus chances de seguir en la competición ante el gigante bávaro nuevamente en el Hard Rock Stadium de Miami, en una cita que se robará todas las luces. El encuentro será televisado por TV: Telefé y DAZN (streaming).

Luego de que en el debut se le escapara el triunfo ante Benfica, contra el que terminó igualando por 2-2, el conjunto de Miguel Ángel Russo, que afrontará su segundo compromiso en este tercer ciclo al frente del azul y oro, necesita un buen resultado ante los alemanes para no complicar por demás sus aspiraciones de ser uno de los dos clasificados a la siguiente instancia.

Los dirigidos por Vincent Kompany son los grandes candidatos a quedarse con la zona y vienen de aplastar por 10-0 al Auckland City, equipo semiprofesional de Nueva Zelanda. Por eso, si los de la Ribera consiguen sumar al menos un punto quedarían muy bien parados para enfrentar a los oceánicos en la última jornada, en la que los alemanes chocarán con los lusos.

Para este partido, Russo planea modificar nombres y esquema. Con respecto a los que salieron al campo de juego ante Las Águilas, ya no podrá contar con Nicolás Figal ni Ander Herrera. Ambos se fueron expulsados y recibieron cuatro fechas de suspensión, aunque el español ya estaba fuera de la cancha en ese momento: salió a los 20 del primer tiempo por una molestia muscular.

Si apuesta por lo lógico, existen chances de que Lautaro Di Lollo ingrese en la última línea para conformar la dupla de zagueros junto a Ayrton Costa y Tomás Belmonte completaría el mediocampo. Sin embargo, es posible que el DT opte por el estreno absoluto de Malcom Braida, uno de los refuerzos que llegó en este mercado y con más aptitudes para marcar, en lugar de Kevin Zenón.

Por el lado de los alemanes se espera que Kompany no haga muchas modificaciones y vuelva a poner un once de gala como en el debut. La gran duda es si esta vez irá de arranque Jamal Musiala, la gran estrella de los europeos que ante los neocelandeces ingresó después de una larga inactividad por lesión y anotó un triplete en media hora.