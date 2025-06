Con un golazo de Messi, Inter Miami venció al Porto

EE.UU. Inter Miami, con gol de Lionel Messi, se quedó con un triunfo más que vital frente a Porto por 2-1 este jueves en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Clubes 2025. El argentino fue decisivo para hacer la diferencia en un partido que se le había hecho muy cuesta arriba a Las Garzas.

Es que el comienzo no había sido muy esperanzador para Inter. El partido se rompió rápidamente a los 8', cuando Samu tuvo en sus pies la posibilidad desde el punto del penal. Fue tras una discutible falta de Noah Allen sobre Joao Mario, en primera instancia no advertida por el árbitro, y luego chequeada por el VAR.

Al delantero poco le importó: ejecutó hacia su izquierda, abajo, y Ustari llegó a rozarla. Pero la pelota siguió su camino al fondo de la red.

Salvo alguna pincelada de Messi buscando a Suárez, el dominio fue todo portugués en la primera mitad. E Inter estuvo a tiro del mazazo: Rodrigo Mora, a los 38', tuvo una gran chance para el 2-0 que sobre la raya rechazó Maxi Falcón para salvar a los de Mascherano.

Samu, también aprovechando su potencia y el cansancio de Inter sobre el cierre de la primera mitad, se escapó y falló en la definición mano a mano con Ustari. Acto seguido, Alan Varela sacó un latigazo que hizo temblar el palo y no fue gol de casualidad.

Pero el segundo tiempo tendría otra historia escrita. Apenas comenzado, Telasco Segovia igualaría las acciones, confirmando la reacción de Las Garzas ante un Porto que salió dormido a los segundos 45'. Weigandt trepó por derecha, tiró un centro atrás y el venezolano, en el punto penal, fusiló al arquero Ramos ejecutando al ángulo para festejar.

El partido estaba abierto. Y quien lo aprovechó fue Inter, comenzando a acechar el arco portugués y aprovechando la confusión de los Dragões. El empate fue a los 47' y si algo tenían que hacer los portugueses era no dejarle alguna a Messi cerca del arco. Fallaron: primero le dieron la chance algo lejana, que el rosarino no pudo enviar con peligro. Pero apenas después, a los 54', le cometieron una falta en la medialuna del área. Y lo terminaron sufriendo: por supuesto él ejecutó el tiro libre, al ángulo del palo del arquero, sorprendiendo y sellando la remontada en apenas 7'.

Porto, pese a los cambios de Martín Anselmi y de los cuantiosos minutos que tenía por delante, no encontró reacción. Fue a buscarlo, sí, pero salvo un cabezazo de Samu apenas al lado del palo no pudo inquietar el arco defendido por Ustari.

Inter Miami termina quedándose con un triunfo impensado, clave, que le da vida en el Mundial de Clubes. Su futuro se definirá en la última jornada ante el líder Palmeiras, que llega con puntaje perfecto, donde todo puede pasar.