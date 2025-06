Histórica victoria de Los Pumas en Dublín sobre los British & Irish Lions

Dublín. Los Pumas lograron ayer un histórico triunfo porque le ganaron 28-24 por primera vez a los British & Irish Lions, un equipo combinado de jugadores de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda que, desde el Siglo XIX, realiza giras internacionales cada cuatro años. El Aviva Stadium de Dublín, en Irlanda, registró una descomunal actuación del elenco argentino en un día muy especial para el país, ya que este 20 de junio se celebra el Día de la Bandera.

Unos primeros minutos frenéticos se vivieron en Dublín con un primer paso argentino que presionó a su rival contra su ingoal generando una falta que Tomás Albornoz transformó en los primeros tres puntos del juego.

Los dueños de casa no se quedaron quietos y respondieron al golpe por golpe. Luke Cowan-Dickie alcanzó a celebrar un try que el TMO anuló tras ver la repetición de las imágenes. Sin embargo, a los 9 minutos fue Fin Smith el que niveló las cosas con una conversión tras un lanzamiento recto a los palos luego de una falta.

Eso derivó en otra contraofensiva de Los Pumas, la mejor hasta ese momento. Fue Ignacio Mendy el que le puso el moño a una buena jugada colectiva tras recibir una cesión de Santiago Carreras que coronó con un contrapié para entrar en soledad al try. Albornoz no pudo estirar más esa diferencia de 8-3 tras fallar su disparo.

A los 17 minutos, Sione Tuipulotu rompió las líneas del elenco argentino y entró rumbo al try debajo de los palos. Pero una vez más el TMO visualizó que la jugada debía ser anulada para sancionar un scrum a favor de los British & Irish Lions. La defensa argentina friccionó todo lo que pudo pero una enorme jugada colectiva de los locales terminó con Bundee Aki apoyando el primer try. Fue Smith el que colocó el tanteador 10-8.

A los 25 minutos, Albornoz tuvo revancha tras su fallido lanzamiento previo y acertó a los palos tras una infracción que permitió poner a los de Felipe Contepomi otra vez delante con un ajustado 11-10.

La intensidad bajó, pero nunca la tensión. Cuando el reloj se acercaba a los 35 minutos, un buen tackle de Rodrigo Isgró derivó en un scrum que casi termina en try tras un enorme trabajo ofensivo argentino. La fricción derivó en una falta que Albornoz terminó cambiando por un lanzamiento a los palos que puso las cosas 14-10.

Pero quedaba una más con el tiempo cumplido: una enorme recuperación de Juan Martín González derivó en la corrida de Isgró, quien cedió para Santi Carreras y éste jugó para que Tomás Albornoz corra en soledad rumbo al try. El propio Albornoz convirtió y mandó el partido al descanso con los argentinos 21-10 arriba.

El combinado de jugadores de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda tuvo un furioso comienzo en la segunda parte y aprovechó un error clave de Los Pumas: una infracción de Mayco Vivas terminó con tarjeta amarilla al forward, quien dejó con un hombre menos a la Argentina por una decena de minutos y la acción finalizó en un try penal (jugada de siete puntos) a su rival, que lo capitalizó para achicar diferencias (17-21). En esa ventana de superioridad numérica, Tadhg Beirne marcó un try y Fin Smith resolvió la conversión para pasar al frente (24-21) a los 13' de la parte final.

Los conducidos por Contepomi tuvieron una reacción rápida frente al avance de los europeos en un ataque finalizado en try por Santiago Cordero, pero la autoría intelectual le perteneció a Matías Moroni a los 58'. Este último se desprendió en carrera dentro de campo ajeno y lanzó un kick con la justa potencia para que Cordero anticipe a todos y apoye la ovalada en el ingoal. Albornoz completó la intervención de siete puntos para regresar a la cima del resultado (28-24).

El dramatismo se apoderó de la escena con el paso del cronómetro, y el anfitrión tuvo muchas oportunidades en las que se quedó a un paso del ingoal. Ahí afloró la defensa férrea, la agresividad justa y la sangre fría para evitar cometer infracciones de la Argentina, que se llevó una victoria merecida a lo largo de los más de 80 minutos de juego.

Los Pumas volverán a jugar el 5 de julio desde las 16:40 (hora argentina) en el Estadio UNO de La Plata ante Inglaterra, chocarán nuevamente con La Rosa una semana más tarde en San Juan y el 19 de ese mes irán con Uruguay en el Estadio Padre Martearena de Salta en el último ensayo previo al inicio del Rugby Championship: el 16 de agosto se enfrentará a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.