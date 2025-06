Boca necesita golear Auckland City para tener chances de clasificar

EE.UU. Boca no depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final del Mundial de Clubes, pero este martes, desde las 16 en Nashville, irá con todo para intentar golear al débil Auckland City por la tercera y última fecha del Grupo C. El Xeneize sabe que debe descontarle siete goles a Benfica, que a la misma hora se medirá ante Bayern Munich en Charlotte. El encuentro será televisado Telefe y D Sports.

A Miguel Ángel Russo le bastaron un puñado de entrenamientos para recomodar a un equipo que venía en caída libre. El muy buen estreno ante el conjunto portugués se vio opacado por el postrero empate de Nicolás Otamendi y ante el elenco bávaro tuvo otra buena actuación, pero el poderío alemán fue demasiado y terminó lamentando una dolorosa derrota. Por eso, llega a esta instancia obligado a golear y a esperar un buen resultado entre los otros dos equipos de la zona.

Russo mantendrá la base que utilizó hasta el momento, pero se verá obligado a, al menos, realizar una variante. Uno de los mejores jugadores xeneizes en el Mundial de Clubes, Ayrton Costa, está desgarrado y se perderá lo que resta del certamen. Su lugar será ocupado por Marco Pellegrino, y no por Marcos Rojo, quien volvió a tener un problema de indisciplina y su ciclo en el club está terminado.

Sin dudas, este problema interno generó cierto sacudón en la convivencia del plantel. Un referente, excapitán y de los experimentados rompió relaciones con el cuerpo técnico y ya tiene un pie afuera del club. De todos modos, la relación de los futbolistas con el DT es buena y se preparan de la mejor manera para el duelo ante Auckland City.

Para Auckland City, la experiencia mundialista hasta ahora lo encuentra con 16 goles en contra y ninguno a favor. Equipo semiprofesional, llegó a un grupo pesado y solo en el primer tiempo ante Benfica (terminó 1-0 con gol de Di María de penal sobre la hora) se mantuvo en partido.

Con la intención de dejar una huella, el equipo neocelandés intentará pelearle el encuentro a Boca. La diferencia de jerarquía entre ambos es inmensa y se espera que el Xeneize gane y golee, aunque intentarán achicar esa brecha.