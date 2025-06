Confirmado: Leandro Paredes vuelve a jugar en Boca

Buenos Aires. Leandro Paredes aceptó la propuesta de Boca Juniors y volverá a ponerse la camiseta azul y oro después de once años. Tras sus vacaciones en Estados Unidos y la participación del Xeneize en el Mundial, de Clubes, el campeón del mundo aceptó la oferta que le hizo Juan Román Riquelme y en las próximas horas ejecutará su cláusula de salida con la Roma para cumplir el sueño de jugar en la Ribera otra vez.

Según publicó Infobae que Paredes ya le dio el OK a Riquelme por las condiciones del contrato. El Consejo de Fútbol mejoró la propuesta que le había hecho en el mercado pasado y equiparó los números con los que percibía en Italia. Además, se hará cargo de los 3,5 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión automática que el futbolista había fijado en su contrato con la Roma en su última renovación. El mediocampista de la selección argentina superará a Edinson Cavani como el mejor pago del plantel xeneize.

El plantel dirigido por Miguel Ángel Russo volverá a los entrenamientos en el Boca Predio el próximo martes 1° de julio, aunque no es probable que Paredes acuda a ese retorno al trabajo ya que la idea es presentarlo en la Bombonera con las puertas abiertas para el público. El volante que cumplirá 31 años este domingo disputó su último encuentro oficial con la Selección el pasado 10 de junio, en el empate 1-1 contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas en el Monumental.

El plan del cuerpo técnico es que realice un reacondicionamiento físico para ponerse a la par del plantel y así usarlo cuanto antes, teniendo en cuenta que el resto de los jugadores disputó partidos o se entrenó en Estados Unidos. Desde la Ribera se comunicarán con la AFA para pedir la postergación del primer compromiso en el Torneo Clausura contra Argentinos Juniors en La Paternal, que según las fechas del calendario está pactado para el fin de semana del domingo 13 de julio. La excepción se pedirá por el tardío descanso tras el Mundial de Clubes.

Miguel Ángel Russo había reservado un lugar en la nómina del Mundial de Clubes para Paredes, pero finalmente los últimos lugares se completaron con los juveniles Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, más el último pasajero Ayrton Costa, con visado aprobado sobre la hora.