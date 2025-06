El cordobés Facundo Campazzo volvió a hacer historia en la Liga ACB de España

España. El basquetbolista cordobés Facundo Campazzo sumó dos nuevos trofeos a su extensa colección tras conquistar por quinta vez la Liga Española ACB y recibir el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la final, en una ceremonia donde la leyenda española Pau Gasol le entregó el galardón.

La noche del triunfo tuvo lugar en Valencia, donde el Real Madrid se impuso como visitante por 81-70 y cerró la serie final con un contundente 3-0, asegurando así el campeonato de la temporada.

Este logro consolidó al cordobés como el jugador argentino más laureado en la historia del básquet español, superando a figuras como Andrés Nocioni, quien obtuvo tres títulos entre Baskonia y la Casa Blanca, y a Juan Domingo De La Cruz, con tres conquistas en el Barcelona.

El recorrido del base del seleccionado albiceleste en la Liga ACB es notable. Sus títulos se distribuyen en las temporadas 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019, 2023/2024 y la actual, sumando así cinco campeonatos en la máxima competencia en España. Además, su palmarés con el Merengue incluye dos hazañas en la Euroliga (2015 y 2018), tres campeonatos de la Copa del Rey y cinco de la Súper Copa de España.

En el partido decisivo, Facu desplegó una actuación notable. En 30 minutos de juego, anotó 9 puntos (con 2 de 6 en dobles, 1 de 2 en triples y 2 de 3 en tiros libres), repartió 8 asistencias, capturó 3 rebotes y sumó un robo. Su influencia resultó determinante en el tercer cuarto, cuando lideró un parcial de 15-0 que permitió al Real Madrid despegarse en el marcador. Además, venía de establecer un récord en la serie final al repartir 11 asistencias en un solo partido.

El máximo anotador del campeón fue el croata Mario Hezonja, quien sumó 16 tantos, seguido por Bruno Fernando con 13. Por el lado del Valencia, Fabián López Aróstegui se destacó con 14 puntos. El conjunto local, conocido por su eficacia en lanzamientos de tres puntos durante la temporada, apenas logró encestar el 20 % de sus intentos en la final (8 de 40), lo que condicionó sus posibilidades de forzar una definición más prolongada.

El desarrollo del encuentro mostró paridad en la primera mitad. El Real Madrid llegó a Valencia con la tranquilidad de un 2-0 a favor en la serie y se adjudicó el primer cuarto por 23-19. El equipo local, con una defensa más ajustada y un triple sobre la chicharra, se fue al descanso con una ventaja mínima de 40-39. En ese tramo inicial, Campazzo no realizó lanzamientos al aro, reservando su protagonismo para el tercer parcial.

El inicio del tercer segmento marcó el quiebre del partido. El ex Peñarol de Mar del Plata anotó 6 puntos en pocos segundos (producto de un triple, un doble y un tiro libre), encabezando un parcial de 15-0 que llevó al Real Madrid a distanciarse 54-40. La intensidad del conjunto capitalino desorientó al Valencia, que tardó cuatro minutos en anotar sus primeros puntos del cuarto. El equipo visitante mantuvo el control y cerró el tercer período con una ventaja de 60-49.

En el último tramo del partido, el dueño de casa intentó una reacción y llegó a reducir la diferencia a 5 puntos, pero la jerarquía individual y la solidez colectiva del Merengue le permitieron responder en los momentos críticos y asegurar la victoria.

La entrega del trofeo de MVP a Campazzo por parte de Pau Gasol le dio un matiz especial a la consagración. El reconocimiento al base argentino no solo premia su rendimiento en la final, sino también su liderazgo y regularidad a lo largo de la temporada.